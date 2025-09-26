information fournie par Reuters • 26/09/2025 à 13:15

Une étude montre que la procédure expérimentale de perte de poids de Fractyl Health est prometteuse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fractyl Health GUTS.O a déclaré vendredi que sa procédure expérimentale permettait de préserver la perte de poids après l'arrêt d'un médicament GLP-1.