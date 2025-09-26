Une étude montre que la procédure expérimentale de perte de poids de Fractyl Health est prometteuse

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Après plus de 60 ans de service et un lourd bilan de 400 accidents ayant coûté la vie à 171 pilotes, les derniers chasseurs MiG-21, parfois surnommés "cercueils volants", ont volé vendredi pour la dernière fois sous les couleurs indiennes. Cette cérémonie s'est ...
Lire la suite
La justice britannique a abandonné vendredi les poursuites pour "infraction terroriste" lancées contre Mo Chara, rappeur du trio nord-irlandais Kneecap, qui s'est réjoui à sa sortie du tribunal que les "tentatives pour faire taire" le groupe aient "échoué". "Vos ...
Lire la suite
Wall Street est attendue en ordre dispersé vendredi à l'ouverture avant l'indice PCE des prix à la consommation tandis que les Bourses européennes progressent à mi-séance. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street prudente, le Dow ...
Lire la suite
(Actualisé avec PACCAR, Warner Bros Discovery, RAPT Therapeutics) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07%pour le Standard ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer