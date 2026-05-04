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Une entité de Blackstone vise à lever plus de 1,7 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis pour miser sur les centres de données
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Un tout nouveau véhicule d'investissement de Blackstone BX.N vise à lever un peu plus de 1,7 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis afin de miser sur le secteur en pleine effervescence des centres de données.

Blackstone Digital Infrastructure Trust, qui acquerra des centres de données nouvellement construits, propose 87,5 millions d'actions, dont 725 987 actions gratuites, dans le cadre de cette introduction en bourse au prix de 20 dollars chacune, a-t-il annoncé lundi.

Les centres de données sont devenus des actifs très prisés ces dernières années, portés par la croissance rapide des infrastructures numériques qui alimentent les charges de travail liées à l'intelligence artificielle.

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, RBC Capital Markets et Wells Fargo Securities agissent en tant que co-chefs de file.

Blackstone Digital Infrastructure Trust sera coté à la Bourse de New York sous le symbole "BXDC".

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