Wall Street ouvre en baisse, tensions dans le détroit d'Ormuz

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York peu après l'ouverture du marché à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en baisse lundi, le regain de tensions et la confusion ​entourant la situation dans le détroit d'Ormuz venant tempérer l'optimisme suscité par les résultats financiers de la semaine dernière.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ​perd 181,42 points, soit 0,37%, à 49.317,85 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule ​de 0,10% à 7.223,24 points.

Le Nasdaq ⁠Composite grappille 0,03%, soit 7,73 points, à 25.122,18.

Selon la télévision d'Etat ‌iranienne, la marine iranienne a empêché lundi des navires de guerre "américano-sionistes" d'entrer dans le détroit d'Ormuz, tandis que l'agence de ​presse Fars a rapporté ‌que deux missiles avaient touché un navire américain près ⁠de Djask, ville portuaire iranienne sur le golfe d'Oman.

Le commandement central de l'armée américaine (CENTCOM) a cependant déclaré qu'aucun navire de l'US Navy n'avait été touché ⁠et a indiqué ‌par la suite que deux navires commerciaux battant pavillon américain ⁠avaient franchi le détroit d'Ormuz.

Cette confusion incite les investisseurs à marquer une ‌pause afin d'évaluer le risque d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient, ⁠en amont d'une semaine de nouveau chargée en résultats ⁠d'entreprises.

La solide série de ‌résultats la semaine dernière a contribué à clôturer le mois d'avril sur ​les plus fortes hausses mensuelles en ‌six ans pour le S&P 500 et le Nasdaq.

Aux valeurs, eBay prend près de 6% à ​la suite de la proposition faite par GameStop de racheter toutes les actions ordinaires de la plateforme de commerce en ligne pour ⁠environ 56 milliards de dollars.

Les actions des entreprises de livraisons américaines Fedex et UPS perdent respectivement 5,3% et 6,2%, après qu'Amazon.com (+1,65%) a annoncé lundi le déploiement d'"Amazon Supply Chain Services", autorisant ainsi d'autres entreprises à utiliser son réseau logistique.

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(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Blandine Hénault)