Une enquête externe menée par la Fondation Gates ne révèle aucune preuve de versements à Epstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Précision: l'enquête externe a été ouverte en début d'année et non en avril)

Une enquête externe menée par la Fondation Gates n'a révélé aucune preuve de paiements versés ou de participation à des activités criminelles liées au défunt financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, a déclaré mardi l'organisation philanthropique.

Au début de cette année, la fondation a lancé une enquête externe sur ses relations avec le défunt financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.