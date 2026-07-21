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Une enquête externe menée par la Fondation Gates ne révèle aucune preuve de versements à Epstein
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 17:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Précision: l'enquête externe a été ouverte en début d'année et non en avril)

Une enquête externe menée par la Fondation Gates n'a révélé aucune preuve de paiements versés ou de participation à des activités criminelles liées au défunt financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, a déclaré mardi l'organisation philanthropique.

Au début de cette année, la fondation a lancé une enquête externe sur ses relations avec le défunt financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Affaire Epstein
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