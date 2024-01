Une énorme tempête hivernale s'abat sur les États-Unis, coupant l'électricité avant un gel brutal

(Mise à jour des pannes d'électricité, des services publics et des États les plus durement touchés dans les paragraphes 1 à 3) par Scott DiSavino

Une énorme tempête hivernale traversant la moitié est des États-Unis mardi a privé d'électricité environ 811 000 foyers et entreprises dans 12 États, avant un gel brutal qui devrait recouvrir la région à partir de ce week-end.

Les États les plus touchés jusqu'à présent sont New York et la Pennsylvanie, avec chacun environ 182 000 coupures de courant, et le New Jersey avec plus de 127 000 coupures, selon les données de PowerOutage.us.

Les plus grandes compagnies d'électricité de ces États sont des unités de Con Edison ED.N à New York, FirstEnergy FE.N en Pennsylvanie et Public Service Electric and Gas, une filiale de The Public Service Enterprise Group PEG.N dans le New Jersey.

Les conditions météorologiques extrêmes rappellent le gel de février 2021 qui a privé d'électricité, d'eau et de chauffage pendant plusieurs jours des millions de personnes au Texas et dans d'autres États du centre des États-Unis, ainsi que la tempête hivernale de décembre 2022 - connue sous le nom d'Elliott dans le secteur de l'énergie - qui a failli provoquer l'effondrement des réseaux d'électricité et de gaz naturel dans certaines parties de l'est du pays.

La tempête actuelle couvre la majeure partie du pays à l'est du fleuve Mississippi, selon AccuWeather.com. Elle se dirige vers le nord-est des États-Unis.

La tempête précède ce qui sera probablement le temps le plus froid du pays depuis décembre 2022, selon les données de la société financière LSEG.

LSEG prévoit que la demande de gaz, utilisé pour chauffer environ la moitié des foyers du pays, atteindra un record quotidien de 170,0 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) le 15 janvier et 173,7 bcfd le 16 janvier.

Les négociants ont fait remarquer qu'il serait inhabituel que la consommation de gaz atteigne un record le 15 janvier, car c'est le jour férié du Martin Luther King Day aux États-Unis, au cours duquel de nombreuses entreprises et administrations seront fermées pour un long week-end.

Si c'est le cas, la demande de gaz, y compris les exportations, les 15 et 16 janvier, dépasserait le record quotidien actuel de 162,5 milliards de pieds cubes par jour établi le 23 décembre 2022, selon les données fédérales sur l'énergie de S&P Global Commodities Insights.

Un milliard de pieds cubes correspond à une quantité de gaz suffisante pour alimenter environ 5 millions de foyers américains pendant une journée.

Malgré le froid qui s'annonce, les prix au comptant de l'électricité EL-PK-PJMW-SNL et du gaz NG-W-HH-SNL n'ont pas beaucoup réagi à la tempête actuelle, mais les contrats à terme sur le gaz NGc1 ont grimpé d'environ 30 % au cours des six derniers jours et se négociaient à un plus haut de deux mois d'environ 3,25 dollars par million d'unités thermiques britanniques. NGA/

TEMPÊTE DE DÉCEMBRE 2022

La tempête de décembre 2022 a poussé certaines compagnies d'énergie, dont la Tennessee Valley Authority et Duke, à imposer des coupures tournantes pour maintenir la fiabilité de l'électricité après que des dizaines de centrales électriques n'aient pas fonctionné .

Les flux de gaz dans les gazoducs ont également été réduits pendant cette tempête, la production ayant diminué en partie à cause du gel des puits de gaz, des conduites et d'autres équipements. Dans le même temps, la demande de gaz pour le chauffage et la production d'électricité a grimpé en flèche, ce qui a fait chuter considérablement la pression dans les conduites.

À New York, Consolidated Edison a été contrainte de déclarer une situation d'urgence parce qu'elle était confrontée à un effondrement du réseau de gaz qui aurait pris "de nombreux mois" pour rétablir le service au milieu de l'hiver.