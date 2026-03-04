L'allemand Rheinmetall acquiert 51% du leader du déminage robotisé DOK-ING

Des canons de chars Leopard, à l'usine Rheinmetall d'Unterluess, en juin 2023 (illustration) ( AFP / AXEL HEIMKEN )

Le premier groupe de défense allemand Rheinmetall a officialisé mercredi sa prise de participation majoritaire dans l'entreprise croate DOK-ING, spécialisée dans les engins de déminage robotisé.

DOK-ING, fondé au début des années 1990 en Croatie, est devenu l'un des leaders mondiaux du déminage robotisé - et ses solutions de déminage "sont particulièrement efficaces en Ukraine" souligne un communiqué publié par Rheinmetall, qui acquiert 51% de l'entreprise croate.

DOK-ING et Rheinmetall - qui ne dévoileront pas le prix d'achat - prévoient de développer "une variété de solutions pour les opérations de combat et de soutien au combat", dont un "projet de système de soutien armé sans équipage destiné à être utilisé avec des chars de combat et des véhicules de combat d'infanterie pour des missions de reconnaissance et d'appui-feu".

"Ces systèmes seront également employés aux côtés des produits existants de Rheinmetall, tels que le char de combat principal Panther KF51, le char de dépannage Büffel/Buffalo et le véhicule du génie blindé Kodiak", poursuit le communiqué.

Premier groupe de défense allemand, Rheinmetall a annoncé fin décembre 2025 se séparer de l'ensemble de ses activités civiles pour se recentrer exclusivement sur le secteur militaire.

Basé à Düsseldorf, le groupe fabrique des munitions, de l'artillerie ou encore des véhicules militaires, et a été l'un des principaux bénéficiaires de la demande en forte hausse liée au réarmement de l'Europe dans le contexte de la guerre en Ukraine.

DOK-ING a de son côté installé une partie de sa production en Ukraine en 2024.