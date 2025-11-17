 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 323,91
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech
information fournie par AFP 17/11/2025 à 22:34

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'intelligence artificielle (IA), alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine.

Le Dow Jones a reculé de 1,18%, l'indice Nasdaq a perdu 0,84% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,91%.

"Il y a actuellement un sentiment de malaise à l'égard de l'IA" à Wall Street et les investisseurs se demandent si "le marché n'est pas allé trop loin", résume auprès de l'AFP Dave Grecsek, d'Aspiriant.

Des doutes émergent chez certains acteurs du marché, qui craignent de plus en plus que certaines valorisations soient allées trop vite, trop haut.

Et la compétition féroce pour le développement de l'IA générative a conduit les géants du secteur à multiplier leurs dépenses d'investissement, à coups de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars.

"Les investisseurs attendent d'avoir plus d'éléments" sur l'état de santé du secteur, note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Aussi, les résultats trimestriels de Nvidia, première capitalisation mondiale et tête de proue de la course à l'IA, seront particulièrement scrutés mercredi.

"Si Nvidia parvient à répondre aux attentes élevées des investisseurs, cela pourrait quelque peu stabiliser le marché", estime M. Grecsek.

Nvidia a perdu lundi 1,88%, à 186,60 dollars.

Côté macro-économique, le marché va accueillir cette semaine une série d'indicateurs, dont la publication a été retardée par la fermeture des services publics ("shutdown") aux Etats-Unis du 1er octobre au 12 novembre.

La place américaine attend surtout le rapport sur l'emploi en septembre aux États-Unis, publié jeudi, de même que le compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, attendu mercredi.

Le marché a "avancé à l'aveuglette" ces dernières semaines "sans toutes ces données gouvernementales", commente Dave Grecsek.

Selon lui, les différents rapports permettront aux investisseurs d'affiner leurs attentes quant à la trajectoire monétaire privilégiée par la banque centrale américaine (Fed).

Face à la récente prudence de certains responsables de la Fed, les acteurs du marché sont désormais une minorité à attendre une baisse d'un quart de point en décembre. Ils étaient pourtant quasi-unanimes un mois plus tôt.

L'institution monétaire doit rendre sa décision le 10 décembre.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait autour de 4,13% vers 21H15 GMT contre 4,15% vendredi en clôture.

A la cote, Alphabet (maison mère de Google) a été recherché (+3,11% à 285,02 dollars) après l'annonce vendredi d'une prise de participation d'environ 4 milliards de dollars par le conglomérat Berkshire Hathaway.

Les valeurs associées au secteur des cryptomonnaies ont été entraînées par la chute du bitcoin , à l'image des plateformes d'échange Coinbase (-7,06%) et Robinhood (-5,33%).

Le fabricant d'ordinateurs et serveurs Dell (-8,44%) et son concurrent HP (-6,79%) ont été franchement sanctionnés après une mauvaise notation de la banque d'investissement Morgan Stanley.

Les investisseurs attendent aussi cette semaine les performances financières des géants américains des hypermarchés Walmart (+0,46%) et Target (-1,58%), ou encore de la chaîne de magasins de bricolage Home Depot, qui pourront donner une idée du niveau de consommation des ménages américains.

Nasdaq

Valeurs associées

ALPHABET-A
285,0200 USD NASDAQ +3,11%
BERKSHIRE HATHAWAY RG-B
503,290 USD NYSE -1,16%
BTC/USD
91 879,0452 USD CryptoCompare -3,88%
COINBASE GLB RG-A
263,9500 USD NASDAQ -7,06%
HOME DEPOT
358,285 USD NYSE -1,14%
HP
22,865 USD NYSE -6,79%
MORGAN STANLEY
159,450 USD NYSE -2,70%
NVIDIA
186,6000 USD NASDAQ -1,88%
ROBINHOOD MARKETS
115,9700 USD NASDAQ -5,33%
S&P GLOBAL
489,080 USD NYSE -1,00%
TARGET
88,480 USD NYSE -1,59%
WALMART
102,950 USD NYSE +0,45%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank