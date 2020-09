Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une dizaine de soldats maliens tués dans une attaque armée Reuters • 04/09/2020 à 18:17









BAMAKO, 4 septembre (Reuters) - Des hommes armés ont tué une dizaine de soldats maliens jeudi près de la ville de è, annonce l'armée vendredi, soit l'attaque la plus meurtrière contre les forces armées depuis le coup d'Etat militaire du 18 août dernier. L'attaque qui s'est produite jeudi en fin d'après-midi visait une mission de ravitaillement. L'armée fait aussi état de blessés et de dégâts matériels. Des renforts ont été dépêchés sur les lieux de l'attaque, dans la partie méridionale du Mali, non loin de la frontière mauritanienne. Les puissances internationales redoutent que la destitution d'Ibrahim Boubacar Keïta ne soit source d'une déstabilisation supplémentaire du Mali, confronté à une résurgence de groupes armés liés à Al Qaïda et à l'Etat islamique et opérant plus largement dans l'Afrique sahélienne. (Paul Lorgerie version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.