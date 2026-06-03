Une députée britannique poursuit xAI, la société de Musk, pour des images sexualisées de Grok

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La députée britannique Jess Asato poursuit en justice la société xAI d'Elon Musk SPCX.O , affirmant dans un communiqué publié mercredi que la plateforme d'IA Grok avait été utilisée pour créer de fausses images à caractère sexuel la représentant.

Grok, distribué via la plateforme de réseaux sociaux X d'Elon Musk, fait actuellement l'objet d'enquêtes réglementaires dans plusieurs pays après le tollé suscité en début d'année par son utilisation pour créer des images à caractère sexuel non consenties.

« Grok a créé de la pornographie deepfake et du contenu à caractère sexuel qui ont porté préjudice à des milliers de femmes et d’enfants », a déclaré Mme Asato, membre du Parti travailliste du Premier ministre Keir Starmer, dans un communiqué.

« Ses capacités ne sont ni le fruit du hasard, ni le résultat d’une utilisation abusive, mais le résultat d’un choix de conception de la part de ses créateurs. En engageant cette procédure, je cherche à obtenir que ces choix soient assumés. »

xAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

À la mi-janvier, xAI a déclaré avoir restreint l’édition d’images dans Grok et empêché les utilisateurs de générer des images de personnes en tenue légère dans les « juridictions où cela est illégal ».

Début février, Reuters a constaté que même après ces nouvelles restrictions, Grok continuait de générer des images sexualisées de personnes, même lorsque les utilisateurs avertissaient explicitement que les sujets n'y avaient pas consenti.

xAI fait partie de SpaceX, la société de fusées et d'exploration spatiale de Musk, qui devrait lancer ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse de l'histoire plus tard ce mois-ci.

Le communiqué du bureau d'Asato indique qu'après qu'elle eut condamné Grok en janvier, des utilisateurs ont créé et partagé de fausses images la représentant en bikini ainsi qu'une vidéo la montrant « sous chloroforme et sur le point d'être agressée sexuellement ».

En mars , la ville de Baltimore a poursuivi xAI en justice, affirmant que la capacité de Grok à créer de fausses images à caractère sexuel violait la loi municipale sur la protection des consommateurs.

Le cabinet d'avocats AWO a déclaré que Mme Asato avait déposé une plainte auprès de la Haute Cour d'Angleterre pour violation de la loi sur la protection des données et utilisation abusive de ses informations personnelles. Elle réclame des réparations, notamment des dommages-intérêts, une reconnaissance officielle du caractère illégal de ce qui lui est arrivé et une ordonnance exigeant que xAI mette fin à toute nouvelle illégalité.

« Il s’agit de l’une des premières actions en justice visant à établir la responsabilité liée à la conception d’un système d’IA, et nous espérons qu’elle fera comprendre aux développeurs d’IA que la sécurité ne peut pas être une considération secondaire », a déclaré Ravi Naik, directeur juridique d’AWO.