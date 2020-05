Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une demande de chômage partiel d'Amazon refusée en France Reuters • 04/05/2020 à 15:23









(Actualisé avec réaction, contexte) PARIS, 4 mai (Reuters) - Le ministère du Travail a confirmé lundi avoir refusé une demande de chômage partiel d'Amazon AMZN.O pour six de ses sites en France. La demande a été refusée car la fermeture des sites concernés est la conséquence d'une décision de justice et non d'une baisse d'activité, précise-t-il. Amazon a annoncé fin avril que ses entrepôts resteraient fermés jusqu'à mardi en France, où la justice a contraint le groupe américain de restreindre ses activités en raison de l'épidémie due au coronavirus. Le tribunal de Nanterre l'a sommé le 14 avril de restreindre son activité aux produits essentiels et de procéder à une évaluation des risques professionnels. Cette décision a été confirmée en appel. Amazon, qui accuse "certaines organisations syndicales de tirer parti" de la situation, affirme que ses entrepôts sont sûrs pour ses salariés mais ne veut pas prendre le risque d'une amende en cas de "traitement accidentel" de produits non autorisés. "La récente décision de la Cour d'appel de Versailles a évidemment eu un impact sur notre activité en France", dit le groupe dans un communiqué. "Nos équipes travaillent en permanence pour en évaluer les implications et nous sommes en contact avec les autorités pour les tenir informées de la situation sur nos sites. Dans ce cadre, nous avons également sollicité l'application du dispositif d'activité partielle, comme ont pu en bénéficier d'autres entreprises", ajoute-t-il. (Gwenaëlle Barzic et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.94%