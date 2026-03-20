Voitures électriques: lancement européen pour BYD avant une production locale

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le constructeur chinois de voitures électriques BYD va lancer le 8 avril en Europe sa marque de luxe Denza, avant de produire de petits véhicules en Hongrie à partir du second semestre, a annoncé vendredi la nouvelle directrice générale de BYD France, Dorothée Bonassies.

Le lancement en Europe de son break Denza Z9 GT, concurrent des Porsche, Mercedes ou BMW électriques, sera organisé à l'Opéra de Paris par la vice-présidente de BYD, Stella Li, qui codirige le groupe chinois avec son époux Wang Chuanfu, fondateur et PDG.

C'est cette quinquagénaire francophile, qui a choisi de louer le Palais Garnier pour ce lancement européen, bien que la France soit encore un très petit marché pour BYD. La Denza Z9 GT a été dessinée par un Européen, Wolfgang Egger, ex-responsable du design d'Audi et Lamborghini, et ancien designer chez Alfa Romeo.

Le groupe chinois, qui a vendu 4,6 millions de voitures en 2025, dont 1,05 million hors de Chine - deux fois plus qu'en 2024 -, s'est lancé dans une expansion ambitieuse en Europe, avec des modèles abordables et technologiquement très avancés, alors que ses ventes ont chuté en début d'année en Chine.

Parti de zéro en Europe en 2023, BYD compte déjà plus de 1.000 concessions européennes, dont 90 en France, et vise le double fin 2026.

L'an dernier, il a remporté près de 6% du marché britannique avec 51.000 véhicules vendus. Il a aussi écoulé 25.000 unités en Espagne comme en Italie, où il est devenu n°1 des voitures électriques, et plus de 23.000 en Allemagne. Et ce malgré la surtaxe de l'Union européenne sur les voitures électriques chinoises importées, qui frappe BYD à 17%.

Le groupe n'a vendu en 2025 que 14.000 véhicules en France (0,8% du marché), où les voitures chinoises importées sont de sucroît pénalisées par l'écoscore, une norme hexagonale qui les prive des primes à l'achat et d'avantages fiscaux.

Pour contourner ces obstacles, BYD produira à partir du second semestre en Hongrie son petit modèle phare, la Dolphin Surf, et un SUV compact, l'Atto 2, avec des fournisseurs européens. Ce site "produira dans un premier temps 150.000 voitures par an mais peut en produire le double", a souligné Dorothée Bonassies, ancienne de Volkswagen et de Renault, arrivée il y a 4 mois chez BYD.

BYD prévoit aussi de lancer dès cette année en Europe une citadine hybride pour concurrencer la Renault Clio ou la Polo de Volkswagen.

Le constructeur chinois veut maintenant intensifier en France et en Europe ses ventes de voitures hybrides rechargeables, épargnées par les taxes à l'importation et par l'écoscore qui visent les tout-électriques.

"En 2025, nous avons vendu en France 60% d'électriques et 40% d'hybrides rechargeables, mais cette année nous devrions faire 75% d'hybrides", a commenté la DG France. BYD utilise une technologie hybride spécifique dans laquelle le moteur thermique peut aussi bien entraîner les roues que prolonger l’autonomie de la batterie.

Avec des effectifs d'un million de personnes dont 120.000 ingénieurs, BYD accumule des records: la voiture la plus rapide du monde (496 km/h), des modèles de séries capables de pivoter sur place, de flotter ou même de "sauter".

Il présente aussi la Denza Z9 GT, lancée le 8 avril, comme le modèle avec la recharge la plus rapide au monde: une charge de 97% en 9 minutes ou de 70% en 5 minutes. Mais de telles performances nécessitent des super-chargeurs à 800 volts, qui n'existent quasiment pas en Europe. BYD prévoit donc d'installer un réseau de super-bornes, qu'il produit lui-même.