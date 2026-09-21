Une délégation vénézuélienne menée par Rodriguez se rendra aux États-Unis pour discuter de la dette et de l'énergie, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les accords et la délégation à partir du paragraphe 2)

par Marianna Parraga et Vivian Sequera

Une délégation vénézuélienne conduite par la présidente par intérim Delcy Rodriguez participera cette semaine à l'Assemblée générale des Nations unies avec l'intention de discuter des questions liées à l'énergie, à la dette et au secteur minier avec ses homologues américains, ont indiqué deux sources proches des préparatifs.

Selon ces sources, ces discussions devraient déboucher sur des accords.

Mme Rodriguez est arrivée à New York tôtlundi avec son équipe, pour son premier voyage aux États-Unis depuis sa prise de fonction en tant que présidente par intérim en janvier, sous la supervision des États-Unis, à la suite de la capture de l’ancien président Nicolas Maduro.

Le plus haut diplomate américain au Venezuela, John Barrett, l’a accueillie à New York, a indiqué la télévision d’État vénézuélienne.

Les ministres et hauts responsables vénézuéliens mènent depuis des mois des négociations cruciales en vue du voyage de Mme Rodriguez. Elle doit rencontrer le président américain Donald Trump mardi.