Une dégradation chez Jefferies fait tousser Imperial Brands

(Zonebourse.com) - Imperial Brands lâche 2,4% à 2 808 GBX à Londres, pénalisé par une dégradation de la recommandation de Jefferies, passée de "acheter" à "conserver", avec un objectif de cours ramené de 3 500 GBX à 2 700 GBX pour le titre du groupe de tabac.
"Même si Imperial Brands a démontré sa capacité à créer de la valeur dans les produits du tabac combustibles, nous estimons que les fortes hausses des taxes prévues en Allemagne au cours des prochaines années pourraient nettement freiner sa croissance", prévient la banque américaine.
"L'expérience montre que, dans ce contexte, les ventes légales de cigarettes diminuent beaucoup plus rapidement, tandis que le marché illicite se développe", souligne en effet Jefferies, qui a donc revu à la baisse ses prévisions pour les activités européennes du groupe britannique.
La banque estime également que les objectifs qu'Imperial Brands présentera pour son exercice 2027 pourraient être inférieurs aux attentes des analystes et que le potentiel de hausse de la valorisation boursière lui paraît désormais plus limité.
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