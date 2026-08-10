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Une dégradation chez Deutsche Bank pèse sur Amundi
information fournie par AOF 10/08/2026 à 10:50
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(Zonebourse.com) - Amundi recule de 1,8% vers 95 EUR et essuie ainsi l'une des plus fortes baisses du SBF 120, pénalisée par une dégradation de recommandation chez Deutsche Bank, de "acheter" à "conserver", au vu du potentiel de hausse par rapport à son objectif de cours relevé de 86 à 103 EUR sur le titre du gestionnaire d'actifs.

"Amundi a mis en oeuvre les piliers clés de notre thèse optimiste au cours des 12 derniers mois, avec des fondamentaux résilients, une exécution opérationnelle solide et le succès de l'introduction en Bourse de sa franchise indienne entraînant une revalorisation significative des actions", reconnaît le broker.

Cependant, Deutsche Bank souligne qu'après un gain de 55% du cours de l'action Amundi sur les 12 derniers mois, celle-ci se négocie désormais à environ 13 fois le BPA à un an, contre un ratio P/E d'environ 9 fois il y a un an, globalement en ligne avec ses pairs.

S'il reste positif quant à la qualité de la franchise et à ses moteurs de croissance à long terme, le courtier voit moins de possibilités de hausse et s'attend à ce que les rendements futurs soient davantage dictés par le bêta du marché que par des catalyseurs spécifiques à l'entreprise.

"Nous restons également plus prudents que le consensus quant à l'impact sur les bénéfices des sorties restantes d'actifs sous gestion liées à UniCredit", ajoute Deutsche Bank, qui relève toutefois ses estimations de BPA ajusté pour 2026-2028 de respectivement 9%, 4% et 5%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/08/2026 à 10:50:00.

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