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Une croissance "en ligne avec la trajectoire prévue" pour Planisware
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 07:47

Planisware affiche un chiffre d'affaires de 51,0 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, soit une croissance de 7,4% en données publiées et de 13,6% à taux de change constants, "en ligne avec la trajectoire prévue pour 2026".

Le spécialiste des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour la Project Economy revendique une "forte dynamique commerciale auprès des clients existants et des prospects, portée par une demande importante pour des solutions innovantes assurant visibilité et agilité".

Le chiffre d'affaires récurrent a atteint 46,3 MEUR, en hausse de 11,5%, environ 60% de cette croissance provenant de nouveaux clients (c'est-à-dire contribuant au chiffre d'affaires depuis moins de 12 mois).

Compte tenu du solide début d'année, Planisware confirme ses objectifs pour 2026 à savoir une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires à taux de change constants, une marge d'EBITDA ajusté d'environ 37% et un ratio de conversion en trésorerie d'environ 80%.

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