Une cour d'appel américaine suspend une partie de la loi texane sur la sécurité des enfants en ligne

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* L'article 230 a pris le pas sur l'obligation de surveillance et de filtrage imposée par le Texas

* Les États et le secteur des réseaux sociaux sont en désaccord sur la protection des enfants contre les dangers

* Le Texas n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter

par Jonathan Stempel

Vendredi, une cour d’appel fédérale divisée a empêché le Texas d’appliquer une disposition clé d’une loi de l’État visant à protéger les enfants contre les dangers liés à l’utilisation des réseaux sociaux.

Des associations professionnelles avaient contesté une obligation imposant aux opérateurs de plateformes de réseaux sociaux de surveiller et de filtrer les contenus qui “encouragent, glorifient ou facilitent” l’automutilation, le suicide, les troubles alimentaires, la toxicomanie, le harcèlement, les brimades, les abus sexuels et plusieurs autres types de comportements.

Dans une décision prise à 2 voix contre 1, la Cour d’appel du 5e circuit des États-Unis, à La Nouvelle-Orléans, a estimé qu’une loi fédérale qui protège largement le secteur de toute responsabilité quant aux informations publiées par des tiers prévalait sur l’obligation de surveillance et de filtrage prévue par la loi texane “Securing Children Online through Parental Empowerment Act”, ou “SCOPE Act”.

Un tribunal de première instance avait prononcé des injonctions bloquant certaines parties de la loi, entrée en vigueur en septembre 2024 et également connue sous le nom de “Texas House Bill 18”.

Le bureau du procureur général du Texas, Ken Paxton, a défendu la loi. Il n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La décision rendue vendredi constitue une victoire pour la Computer & Communications Industry Association et NetChoice, qui comptent toutes deux parmi leurs membres Amazon AMZN.O , Google

GOOGL.O ainsi que Meta Platforms META.O , société mère de Facebook et d’Instagram.

Les États et les entreprises de réseaux sociaux sont depuis longtemps en désaccord sur la question de savoir si l’article 230 de la loi fédérale “Communications Decency Act” protège le secteur de toute responsabilité quant au contrôle des contenus publiés par les utilisateurs.

En mars, une autre cour d’appel fédérale a annulé une grande partie d’une injonction qui empêchait la Californie d’appliquer sa propre loi, la “California Age-Appropriate Design Code Act”, visant à protéger les enfants contre les contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux.

“CARTE "SORTIE DE PRISON GRATUITE"”

Dans la décision rendue vendredi, la juge d’appel Dana Douglas a écrit que l’article 230 protège les entreprises de réseaux sociaux de toute responsabilité civile concernant les contenus publiés par les utilisateurs, malgré le risque que cela constitue une “carte “Sortie de prison gratuite”” immunisant le secteur contre “toutes les conséquences, sauf les plus flagrantes”, liées au fonctionnement de leurs produits.

La cour d’appel de La Nouvelle-Orléans a confirmé l’obligation de vérification de l’âge prévue par la loi texane.

Elle a également estimé que l’association à but non lucratif Students Engaged in Advancing Texas, qui avait également intenté une action en justice pour faire annuler la loi, n’avait pas qualité pour agir.

Le juge James Ho a exprimé une opinion partiellement dissidente et aurait confirmé la loi texane, affirmant qu’elle “réglemente la curation, et non la publication — le discours de première main, et non celui de tiers”.

Matthew Schruers, directeur général de la CCIA, a déclaré que cette décision “confirmait que la loi fédérale interdit au Texas d’imposer aux sites web et aux services le rôle de censeurs d’État”.

Paul Taske, directeur du NetChoice Litigation Center, a qualifié cette décision de “victoire pour tous les Texans qui estiment que le gouvernement n’a pas à décider de ce qu’ils peuvent lire, regarder et dire en ligne”.

Paxton est le candidat républicain au siège du Texas au Sénat américain pour les élections de novembre.