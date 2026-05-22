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Une cour d'appel américaine rétablit 82 millions de dollars d'un verdict contre Ford dans une affaire de secrets d'affaires
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Une cour d'appel américaine a rétabli vendredi 82,2 millions de dollars sur les 104,6 millions de dollars de dommages-intérêts que Versata Software avait obtenus contre Ford F.N pour violation d'un contrat de licence et détournement de secrets d'affaires. La Cour d'appel fédérale des États-Unis a rétabli les dommages-intérêts qu'un jury de Détroit avait accordés à Versata en 2022 après avoir conclu que Ford avait violé leur contrat, et a renvoyé l'affaire pour un nouveau procès afin de déterminer le montant approprié des dommages-intérêts pour le vol de secrets commerciaux par Ford. Le juge fédéral de district Matthew Leitman avait annulé le verdict en 2023.

Les porte-parole de Ford et de Versata n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Versata, basée à Austin, au Texas, a déclaré avoir concédé sous licence son logiciel automobile à Ford de 1998 à 2015, aidant ainsi les ingénieurs et les agents commerciaux du constructeur automobile à collaborer et à concevoir des véhicules avec des “mises à jour en temps réel transparentes” dans le monde entier. Elle a affirmé que Ford, basée à Dearborn, dans le Michigan, avait commencé à copier son logiciel après s'être lassée de payer des millions de dollars en frais de licence annuels.

Le jury a accordé à Versata 82,2 millions de dollars pour rupture de contrat et 22,4 millions de dollars pour détournement de secrets commerciaux. Matthew Leitman a infirmé le verdict après avoir constaté que Versata n'avait pas fourni suffisamment de preuves pour permettre aux jurés de calculer les dommages-intérêts avec précision.

La Cour d'appel fédérale a toutefois déclaré vendredi que le jury avait calculé les dommages-intérêts pour rupture de contrat avec une “certitude raisonnable”.

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