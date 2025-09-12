Une cour d'appel américaine rejette la demande de Google de suspendre la refonte du Play Store dans l'affaire Epic Games

par Mike Scarcella

Google GOOGL.O , la société Alphabet, n'a pas réussi vendredi à convaincre une cour d'appel américaine de geler à nouveau une ordonnance l'obligeant à réformer en profondeur sa boutique d'applications Play Store, alors qu'elle conteste la décision dans un procès intenté par le fabricant de jeux vidéo "Fortnite", Epic Games. La 9e cour d'appel des États-Unis, basée à San Francisco, a rejeté la demande de Google de poursuivre la mise en pause de l'ordonnance, qui exige que l'entreprise technologique rétablisse la concurrence en permettant aux utilisateurs de télécharger des applications concurrentes dans son magasin Play Store et en mettant le catalogue d'applications Play Store à la disposition de ces concurrents, entre autres réformes.

La cour d'appel a déclaré que Google n'avait pas atteint le niveau requis pour maintenir l'ordonnance en suspens. Google dispose encore de 10 mois pour se conformer à certaines dispositions clés de l'injonction sous-jacente et de 30 jours pour d'autres.

La cour d'appel a déclaré dans une ordonnance distincte que l'ensemble de la cour ne réexaminerait pas l'appel de Google. Google pourrait demander à la Cour suprême des États-Unis d'intervenir.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le directeur général d'Epic Games, Tim Sweeney, a salué l'ordonnance du tribunal dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X et a déclaré que les développeurs et les consommateurs en bénéficieraient bientôt.

Dans son procès intenté en 2020, Epic a accusé Google de monopoliser la manière dont les consommateurs accèdent aux applications sur les appareils Android et paient les transactions au sein des applications. La société basée à Cary, en Caroline du Nord, a convaincu un jury de San Francisco en 2023 que Google avait illégalement étouffé la concurrence. Le juge Donato, du district de San Francisco, a rendu l'année dernière une ordonnance exigeant de Google de réorganiser le Play Store. Google a nié toute faute.

L'injonction de Donato stipule que pendant trois ans, Google ne peut pas interdire l'utilisation de méthodes de paiement in-app et doit permettre aux utilisateurs de télécharger des plates-formes ou des boutiques d'applications Android tierces concurrentes.

L'injonction interdit également à Google de payer les fabricants d'appareils pour qu'ils préinstallent sa boutique d'applications et de partager les recettes générées par le Play Store avec d'autres distributeurs d'applications. En confirmant l'injonction , un panel du 9e circuit a déclaré en juillet que le dossier du procès d'Epic était "rempli de preuves que le comportement anticoncurrentiel de Google a renforcé sa position dominante" Google a déclaré à la cour d'appel, dans un document déposé à l'adresse le 8 août, que l'injonction du juge Donato était "sans précédent" et qu'elle mettrait Google et son rival Apple sur un pied d'égalité.

Epic a surtout perdu un procès similaire qu'il avait intenté à Apple AAPL.O en 2020, l'accusant de monopoliser la distribution d'applications et les paiements.

Google a déclaré que si le verdict du jury et l'ordonnance de Donato restent en place, Google et Apple "fonctionneront selon des règles juridiques différentes résultant de deux décisions contradictoires de ce tribunal"