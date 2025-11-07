Louis Schweitzer, artisan de la modernisation des années 1990 de Renault, est mort

Le président de France Initiative, Louis Schweitzer, arrive pour assister à une conférence de presse à Lyon.

Le groupe Renault a rendu hommage vendredi à Louis Schweitzer, artisan de l'une des plus grandes modernisations du constructeur automobile français dans les années 1990, décédé la veille à l'âge de 83 ans.

"Je tiens à saluer la mémoire de Louis Schweitzer, un dirigeant visionnaire et audacieux, dont l'engagement et l'exigence ont contribué à la modernisation et l'internationalisation du groupe", a déclaré Jean-Dominique Senard, actuel président de Renault, dans un communiqué.

Né à Genève en 1942, diplômé de l'École nationale d'administration (ENA), Louis Schweitzer a commencé sa carrière comme inspecteur des finances avant de devenir directeur de cabinet du Premier ministre socialiste Laurent Fabius dans les années 1980.

Directeur financier de Renault en 1986, il en devient PDG en 1992. Sous sa direction, la régie est privatisée en 1996, l'année où Carlos Ghosn rejoint le groupe au losange. Trois ans plus tard, en 1999, Louis Schweitzer orchestre l'alliance stratégique avec Nissan ainsi que le rachat de la marque roumaine Dacia, dont plusieurs modèles low cost sont aujourd'hui des best-sellers du constructeur.

"Sous sa présidence, Renault Group a connu des transformations majeures", a déclaré de son côté François Provost, directeur général de Renault, cité dans le communiqué.

La présidence de Louis Schweitzer, qu'il avait quittée en 2005, avait été marquée aussi par le lancement de la première Twingo, dont le "revival" en mode purement électrique a été dévoilé jeudi.

