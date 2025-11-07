USA: la confiance des consommateurs au plus bas depuis plus de trois ans

( AFP / STRINGER )

Le moral des consommateurs américains s'enfonce nettement en novembre, pour atteindre son plus bas niveau depuis juin 2022, selon un baromètre régulier de l'université du Michigan, qui fait référence, publié vendredi.

L'indice mesurant cette confiance ressort à 50,3 points en novembre, soit un recul de 6,2% par rapport au mois précédent, et de près de 30% par rapport à la même époque l'an dernier.

Il n'avait n'avait pas tutoyé ces niveaux depuis plus de trois ans, même en avril, quand l'annonce par le président Donald Trump d'un mur de nouveaux droits de douane avait fait trembler les consommateurs et les marchés financiers.

"La baisse du moral observée ce mois-ci est généralisée au sein de la population (sondée, NDLR), tous âges, revenus et appartenances politiques confondus", rapporte Joanne Hsu, la directrice de l'enquête, citée dans un communiqué.

Elle l'attribue notamment au blocage budgétaire ("shutdown") qui s'éternise. "Les consommateurs s'inquiètent maintenant de potentielles répercussions négatives pour l'économie."

Elle relève toutefois "une exception notable": "La confiance des consommateurs aux plus gros portefeuilles d'actions a augmenté de 11%, soutenue par la vigueur non démentie des marchés financiers."

Cette remarque va dans le sens des observations de nombre d'économistes et banquiers centraux: l'économie américaine semble de plus en plus à deux vitesses, avec les ménages des classes moyennes et populaires qui font état de difficultés croissantes, tandis que le train de vie des foyers aisés ne semble pas affecté.

La divergence est notamment due à la force des revenus du patrimoine: Wall Street est abonnée aux records ces derniers temps, gonflant la valeur des actifs financiers, tandis que le capital immobilier progresse aussi.