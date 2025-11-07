Boeing conclut un accord avec Somon Air pour jusqu'à 14 avions Dreamliner et 737 MAX
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 16:47
Le 787-9 permettra l'ouverture de nouvelles lignes intercontinentales au départ de Douchanbé, tandis que le 737-8 servira de base au réseau court et moyen-courrier. Ces avions offriront une amélioration de 20 à 25% de la consommation de carburant et des coûts d'exploitation par siège.
Signé lors du sommet C5+1 à Washington, l'accord soutiendra plus de 11 000 emplois aux États-Unis. Abdulkosim Valiev, directeur général de Somon Air, souligne que cet investissement 'renforce l'engagement de la compagnie à offrir un service et un confort de haut niveau à ses passagers'.
Valeurs associées
|193,710 USD
|NYSE
|-1,43%
