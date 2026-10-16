Une cour d'appel américaine invalide un fonds fédéral de subventions de 9 milliards de dollars destiné au secteur des télécommunications

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par David Shepardson

Une cour d'appel fédérale américaine a déclaré jeudi que la Commission fédérale des communications (FCC) avait outrepassé ses pouvoirs en mettant en place, à la fin des années 1990, un programme de subventions aux télécommunications destiné à élargir l'accès aux communications pour des millions d'Américains.

La FCC collecte des fonds auprès des opérateurs de télécommunications par l'intermédiaire d'une société privée au profit du “Fonds de service universel”, qui subventionne les services de communication de base destinés aux consommateurs des zones rurales et à faibles revenus.

Cependant, la FCC ne disposait pas, en 1997, de l’autorité légale nécessaire pour créer la société Universal Service Administrative Co (USAC), chargée de collecter les fonds et de fixer les taux de contribution, a déclaré la juge Edith Brown Clement.

“Le Congrès n’ayant jamais spécifiquement autorisé la FCC à créer l’USAC, nous estimons que l’agence a enfreint la loi sur le contrôle des sociétés publiques (Government Corporation Control Act)”, a-t-elle écrit au nom d’un collège de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit.

La FCC examine toutes les options qui s’offrent à elle, a déclaré un porte-parole en réaction à la décision rendue jeudi.

“Bien que la cour conteste aujourd’hui une décision de la FCC prise il y a près de 30 ans, l’ordonnance de la cour n’entrera en vigueur que dans deux mois au plus tôt”, a ajouté le porte-parole dans un communiqué.

Ce fonds perçoit environ 9 milliards de dollars par an, la grande majorité des opérateurs de télécommunications répercutant ce coût sur leurs clients.

Outre les zones rurales et à faibles revenus, ce fonds a servi à étendre les services aux territoires tribaux amérindiens, ainsi qu’à permettre aux écoles, aux bibliothèques et aux établissements de santé ruraux de bénéficier de services de communication essentiels.

En juin 2025, la Cour suprême des États-Unis a entériné le mode de financement par la FCC de ce programme de plusieurs milliards de dollars.

Cet arrêt a infirmé une décision antérieure de la Cour d’appel du cinquième circuit, selon laquelle le mécanisme de financement de la FCC, reposant sur des contributions obligatoires des opérateurs de télécommunications, imposait de fait une “taxe abusive” aux consommateurs.

Les opérateurs de télécommunications américains perçoivent des milliards de dollars provenant du Fonds de service universel, et des millions de consommateurs comptent sur ces services subventionnés par l’État pour accéder à Internet ou bénéficier d’un service téléphonique.

En 2024, le programme de la FCC a bénéficié à 7,5 millions de foyers à faibles revenus et a octroyé 4,2 milliards de dollars aux opérateurs de télécommunications pour fournir un service Internet haut débit dans les zones rurales difficiles à desservir.

Il a également octroyé 7 milliards de dollars à 118 000 écoles et bibliothèques sur une période de trois ans pour fournir un accès à Internet à 54 millions d’élèves.

La FCC, placée sous le contrôle du Congrès, a été créée en 1934 en tant qu’agence fédérale indépendante.