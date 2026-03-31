Une cour d'appel américaine confirme la décision de classer l'affaire pénale contre Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'absence de commentaire immédiat de Boeing et de contexte aux paragraphes 4 à 9) par David Shepardson

Une cour d'appel américaine a confirmé mardi la décision d'une juridiction inférieure d'approuver la décision du ministère de la Justice de classer sans suite une affaire pénale contre Boeing BA.N , ce qui a permis à l'avionneur d'éviter des poursuites pour une accusation découlant de deux accidents mortels d'avions 737 MAX qui ont tué 346 personnes.

En novembre, le juge Reed O'Connor, du tribunal de district de Fort Worth, au Texas, a déclaré qu'il n'avait pas le pouvoir de rejeter la décision du gouvernement de conclure un accord avec Boeing, même s'il a déclaré que cet accord "n'assurait pas la responsabilité nécessaire pour garantir la sécurité du public voyageur." Un groupe de trois juges de la cinquième cour d'appel du circuit des États-Unis a confirmé la décision de M. O'Connor, estimant qu'une loi fédérale sur les victimes de crimes n'accorde pas "un droit illimité aux victimes de faire appel de l'abandon des poursuites pénales."

M. O'Connor a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec le fait que le classement de l'affaire, qui avait été poursuivie sous l'administration Biden et avait initialement abouti à un aveu de culpabilité de la part de Boeing, était dans l'intérêt du public.

En 2023, M. O'Connor a déclaré que "le crime commis par Boeing peut à juste titre être considéré comme le crime d'entreprise le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis."

Boeing avait accepté de plaider coupable en 2024 à une accusation de complot de fraude criminelle après les accidents mortels du 737 MAX en Indonésie et en Éthiopie en 2018 et 2019, qui ont tué 346 personnes.

Après l' entrée en fonctiondu président Donald Trump , le ministère de la justice a fait volte-face en mai et a renoncé à demander un plaidoyer de culpabilité.

Dans le cadre de l'accord, Boeing a accepté de verser 444,5 millions de dollars supplémentaires à un fonds d'aide aux victimes des accidents, à répartir équitablement entre les victimes des deux accidents mortels du 737 MAX, en plus d'une nouvelle amende de 243,6 millions de dollars et de 455 millions de dollars pour renforcer les programmes de conformité, de sécurité et de qualité de l'entreprise.

En septembre, la FAA a proposé d'infliger à Boeing une amende de 3,1 millions de dollars pour une série de violations des règles de sécurité, y compris des actions liées à une urgence en vol du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines en janvier 2024, et pour avoir interféré avec l'indépendance des responsables de la sécurité.