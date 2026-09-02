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Une coupure de courant touche la raffinerie Valero de Port Arthur après le passage de la tempête Edouard, selon certaines sources
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 05:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, la petite CDU est à l'arrêt et la grande CDU fonctionnerait au ralenti

* La tempête tropicale Edouard a touché terre mardi après-midi près de la raffinerie Valero

* Les autres raffineries de l'est du Texas poursuivent leur activité normale, selon certaines sources

(Ajout d'informations sur l'arrêt de Valero, ainsi que du contexte et des détails concernant les autres raffineries)

par Erwin Seba

La raffinerie de Valero Energy Corp VLO.N , située à Port Arthur, au Texas (385.000 barils par jour (bpd), a été touchée par une coupure de courant partielle mardi soir à la suite du passage de la tempête tropicale Edouard, ont indiqué des personnes proches de l'exploitation de l'usine.

L’unité de distillation du brut AVU-147, la plus petite de la raffinerie , a été mise à l’arrêt en raison de la coupure d’électricité survenue dans la partie sud de l’usine, tandis que l’unité de distillation du brut AVU-146, plus grande, fonctionnait au niveau minimal de traitement du brut, ont précisé ces sources.

Les unités de distillation du brut (CDU) lancent le processus de fabrication des carburants en décomposant le pétrole brut en matières premières destinées aux unités qui produisent de l’essence, du diesel, des huiles lubrifiantes et des matières premières utilisées pour la fabrication de plastiques.

La raffinerie de Valero à Port Arthur représente 2% de la capacité nationale de raffinage, ce qui équivaut à la majeure partie de la capacité de raffinage américaine non utilisée par les raffineries fonctionnant à 97.4% de la capacité nationale de 18.03 millions de barils par jour, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré que l’administration Trump collaborerait avec les raffineurs américains afin d’augmenter la production et de faire baisser les prix de l’essence, qui s’élèvent en moyenne à 4 dollars le gallon, alors que l’administration tente de conserver ses maigres majorités à la Chambre des représentants et au Sénat.

Trois autres raffineries de l’est du Texas ont poursuivi leur fonctionnement normal alors que la tempête Edouard touchait terre et traversait Port Arthur et Beaumont.

La raffinerie de Port Arthur de Motiva, d’une capacité de 656.400 barils par jour, a poursuivi son fonctionnement normal tout au long de la tempête tropicale mardi. Cette raffinerie, détenue par Motiva Enterprises 2222.SE , filiale de Saudi Aramco, est la plus grande des États-Unis.

La plus grande raffinerie d’Exxon, celle de Beaumont (Texas) d’une capacité de 612.000 barils par jour, a poursuivi son activité pendant que la tempête Edouard touchait terre. La raffinerie de TotalEnergies TTEF.PA à Port Arthur, d’une capacité de 238.000 barils par jour, a également continué à fonctionner.

Exxon et TotalEnergies ont renvoyé leurs sous-traitants chez eux, mais ont maintenu leurs employés à leur poste mardi.

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