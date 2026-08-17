Une correction du marché de l'IA se profile, selon les prévisions du blog de la BCE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une correction du marché face à l’exubérance des valeurs technologiques aux États-Unis est probable et pourrait avoir des conséquences de grande envergure, compte tenu des limites des marges de manœuvre en matière de politique budgétaire et monétaire pour amortir le choc économique potentiel, selon un article publié lundi sur le blog de la Banque centrale européenne .

Les investisseurs se sont rués sur les actions technologiques , pariant sur le fait que l'intelligence artificielle va bouleverser en profondeur l'économie mondiale, et les valorisations des principales entreprises technologiques sont désormais bien supérieures aux moyennes historiques.

« Les études économiques consacrées aux révolutions technologiques passées aboutissent à une conclusion inquiétante: une correction des valorisations boursières actuelles est probable », indique cet article de blog, qui ne reflète pas nécessairement l’opinion de la BCE.

Même si cette technologie s’avère fructueuse et que les bénéfices augmentent, les cours boursiers pourraient tout de même baisser, car il est difficile de répondre aux attentes excessivement optimistes des marchés en matière de croissance des bénéfices, ajoute l’article.

UN OPTIMISME EXCESSIF POURRAIT ENTRAÎNER UNE BAISSE DE COURS PLUS IMPORTANTE

Les tendances psychologiques laissent également présager une correction, a fait valoir le blog. Les investisseurs trop optimistes ont tendance à faire grimper les cours au-delà des fondamentaux. Puis, lorsque l’optimisme s’estompe, les cours ont tendance à chuter encore plus brutalement que dans un scénario rationnel, précise l’article.

Pour l’Europe, une correction du marché américain serait une question de stabilité financière, puisque les ménages détiennent 440 milliards d’euros d’exposition aux actions des « Magnificent Seven » – Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia et Tesla –, tandis que l’exposition des caisses de retraite et des compagnies d’assurance est à peu près équivalente.

« Le scénario le plus grave n’est pas la correction boursière en soi, mais une correction qui coïnciderait avec une instabilité plus générale du marché que les décideurs politiques ne pourraient pas facilement apaiser: contrairement à l’épisode de la bulle Internet, la situation actuelle laisse nettement moins de marge de manœuvre pour baisser les taux d’intérêt ou recourir à la politique budgétaire afin d’amortir les répercussions », indique le blog.

Si les valorisations boursières européennes semblent plus rationnelles, les mouvements du marché sont étroitement liés à ceux des États-Unis; les actions locales seront donc également touchées, précise le blog, ajoutant que le moment exact de la correction « est impossible à prévoir ».

« Ces cycles d’expansion et de ralentissement ne sont identifiables qu’avec le recul », précise-t-il.