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Une compagnie pétrolière serbe bénéficie d'un allègement des sanctions américaines alors que la société hongroise MOL négocie l'acquisition d'une participation russe
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 22:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 1 à 3)

La société pétrolière serbe NIS, détenue par des intérêts russes et visée par des sanctions américaines, a obtenu du Trésor américain un sursis aux sanctions jusqu'au 1er juillet, ce qui lui permettra de poursuivre ses importations et le traitement de pétrole brut, a rapporté mardi la chaîne de télévision publique RTS, citant des sources.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain devrait également accorder une prolongation à la société hongroise MOL pour négocier le rachat de la participation de 51,56 % détenue par les sociétés russes Gazprom Neft et Gazprom dans NIS, a déclaré plus tôt dans la journée le président serbe Aleksandar Vucic.

Le Trésor américain n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’OFAC a imposé des sanctions à NIS en octobre dans le cadre de ses mesures visant le secteur énergétique russe en raison de la guerre en Ukraine et a exigé des entreprises russes qu’elles cèdent les actions qu’elles détiennent dans NIS.

Les sanctions américaines ont également contraint NIS, qui possède la seule raffinerie de Serbie, à solliciter des dérogations auprès de l’OFAC pour acheter et traiter du pétrole brut, ce qui ne sera plus nécessaire une fois la cession des parts finalisée.

MOL a signé en janvier un accord visant à racheter la participation combinée de 51,56 % détenue par Gazprom Neft et Gazprom, sous réserve de l’approbation de l’OFAC. Washington leur a donné jusqu’au 16 juin pour finaliser la vente.

Aleksandar Vučić a déclaré lors d’une émission en direct depuis la capitale géorgienne, Tbilissi, où il effectue une visite d’État, qu’il avait été informé d’une prolongation de 15 jours. Il a ajouté qu’il espérait que la partie russe accepterait l’accord.

MOL, NIS et Gazprom Neft n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information.

La Serbie, qui détient 29,9 % de NIS, et MOL ont également signé officiellement mardi un accord d'actionnaires concernant la participation minoritaire de Belgrade dans la société, qui est distincte des négociations d'acquisition entre MOL et les entreprises russes.

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