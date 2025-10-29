Une commission parlementaire estime que les États-Unis ne devraient pas vendre à la Chine les dernières puces d'intelligence artificielle avancées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La commission de la Chambre des représentants des États-Unis sur la Chine a déclaré mercredi qu'elle avait dit à l'administration du président Donald Trump que les États-Unis ne devraient pas vendre les dernières puces d'IA avancées à la Chine.

"Pour mettre l'Amérique d'abord, ces puces devraient plutôt aller aux entreprises américaines qui construisent la domination de l'IA américaine pour les années à venir - et non l'avenir de l'armée chinoise", a déclaré la commission dans un post sur X.