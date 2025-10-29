 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 307,65
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Une commission parlementaire estime que les États-Unis ne devraient pas vendre à la Chine les dernières puces d'intelligence artificielle avancées
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 23:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La commission de la Chambre des représentants des États-Unis sur la Chine a déclaré mercredi qu'elle avait dit à l'administration du président Donald Trump que les États-Unis ne devraient pas vendre les dernières puces d'IA avancées à la Chine.

"Pour mettre l'Amérique d'abord, ces puces devraient plutôt aller aux entreprises américaines qui construisent la domination de l'IA américaine pour les années à venir - et non l'avenir de l'armée chinoise", a déclaré la commission dans un post sur X.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

NVIDIA
207,0400 USD NASDAQ +2,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank