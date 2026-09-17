Une commission du Sénat américain vote en faveur de la nomination du candidat de Trump à la tête de l'agence de protection des consommateurs

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Une commission du Sénat américain a voté jeudi, selon un clivage partisan, en faveur de la nomination par le président Donald Trump de Brian Johnson, dirigeant de Capital One COF.N , à la tête du Bureau de la protection financière des consommateurs, ouvrant ainsi la voie à un vote en séance plénière du Sénat.

La commission bancaire du Sénat, dirigée par les républicains, a voté par 13 voix contre 11 en faveur de la nomination de M. Johnson, malgré les objections des démocrates qui lui reprochaient d’être trop proche du secteur qu’il serait amené à superviser et qui reprochaient à la Maison Blanche d’avoir proposé sa candidature après avoir initialement cherché à supprimer purement et simplement le CFPB .

On ignore pour l’instant quand le Sénat en séance plénière pourrait se prononcer sur la nomination de M. Johnson. Toutefois, l’administration Trump a déclaré avoir suspendu ses projets antérieurs visant à licencier la grande majorité du personnel du CFPB afin de permettre à M. Johnson, qui a occupé le poste de directeur adjoint du CFPB lors du premier mandat de Trump, d’examiner s’il convient de les mener à bien.