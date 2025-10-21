Une commission du Sénat américain vote en faveur d'un projet de loi sur la sécurité aérienne

La commission du commerce du Sénat américain a voté mardi en faveur d'une législation sur la sécurité aérienne après qu'une collision fatale impliquant un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée, qui a tué 67 personnes en janvier, a suscité des appels à la réforme.

Le projet de loi exige que les exploitants d'aéronefs équipent leur flotte d'une technologie avancée de suivi des aéronefs connue sous le nom d'ADS-B d'ici la fin de 2031 et d'autres réformes importantes en matière de sécurité , y compris le renforcement de la surveillance du trafic mixte de jets et d'hélicoptères et des itinéraires de vol près des aéroports de services commerciaux. Le Black Hawk de l'armée qui s'est écrasé n'utilisait pas l'ADS-B au moment de l'accident.