Une commission du Sénat américain approuve un projet de loi visant à interdire aux responsables gouvernementaux d'exercer des pressions sur les chaînes de télévision en matière de liberté d'expression

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(Ajoute des détails, du contexte, à partir du paragraphe 2)

* Un projet de loi permet aux citoyens de poursuivre en justice des fonctionnaires fédéraux pour avoir exercé des pressions visant à restreindre la liberté d'expression protégée par le Premier amendement

* La commission du commerce du Sénat approuve la mesure par 18 voix contre 10

* La mesure doit encore être approuvée par l'ensemble du Sénat et de la Chambre des représentants avant de devenir loi

par David Shepardson

La commission du commerce du Sénat américain a approuvé mercredi un projet de loi visant à interdire aux responsables gouvernementaux d’exercer des pressions sur des entreprises privées pour qu’elles censurent des discours, citant les menaces proférées par l’administration Trump à l’encontre d’émissions de télévision de fin de soirée comme preuve des efforts visant à étouffer la liberté d’expression.

Cette mesure permettrait aux citoyens de poursuivre en justice les fonctionnaires fédéraux qui exercent des pressions sur des entreprises privées afin qu’elles restreignent les discours protégés par le premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté d’expression. Tant les républicains que les démocrates membres de la commission ont estimé que ce projet de loi était nécessaire pour limiter les abus du gouvernement.

La commission a adopté le projet de loi par 18 voix contre 10. Il doit encore être approuvé par le Sénat dans son ensemble – on ignore pour l'instant quand il sera examiné – ainsi que par la Chambre des représentants des États-Unis pour entrer en vigueur.

La sénatrice Maria Cantwell, principale démocrate de la commission, a déclaré que si ce projet de loi avait été en vigueur, il aurait permis à Jimmy Kimmel, animateur de l’émission de fin de soirée diffusée sur ABC ( DIS.N , filiale de Disney), d’intenter une action en justice après que le président de la Commission fédérale des communications (FCC), Brendan Carr, eut fait pression l’année dernière sur les propriétaires de chaînes pour qu’ils cessent de diffuser l’émission de Kimmel à la suite de propos tenus au sujet de l’assassinat du militant conservateur Charlie Kirk.

Le président de la commission sénatoriale du Commerce, Ted Cruz, a évoqué les mesures prises par l’administration de l’ancien président Joe Biden, qui, selon lui, visaient à faire pression sur des entreprises privées pour qu’elles censurent des propos protégés par le premier amendement. Il a déclaré que l’administration Biden avait cherché à faire pression sur les géants de la tech pour qu’ils « censurent les Américains qui s’étaient élevés contre l’obligation vaccinale et la fraude électorale ».

L’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) a déclaré que ce projet de loi aurait empêché M. Carr « de menacer de retirer leurs licences de diffusion aux chaînes de télévision qui continuaient à diffuser l’émission de Jimmy Kimmel après qu’il eut tenu des propos qui déplaisaient à la Maison Blanche ».

Le président américain Donald Trump a demandé à plusieurs reprises que la chaîne ABC se voie retirer ses licences en raison de programmes qu’il n’apprécie pas. Ces examens ont été ordonnés en avril, au lendemain de l’appel lancé par Trump à ABC pour qu’elle licencie Kimmel.

Ce mois-ci, Trump a demandé à la FCC de réprimander ou de sanctionner la journaliste de NBC, Kristen Welker, de l’

CMCSA.O , propriété de Comcast, après qu’elle eut fait remarquer que le succès du président républicain dans son soutien aux candidats politiques avait été mitigé.

L’année dernière, Cruz avait vivement critiqué Carr quelques jours après que celui-ci eut menacé de retirer les licences de Disney et des diffuseurs locaux, affirmant que les propos de Carr étaient « dangereux comme l’enfer ».

“Je dois dire que ça sort tout droit de “Les Affranchis””, a déclaré Cruz, faisant référence au film de gangsters de Martin Scorsese. “C’est exactement le genre de chose qu’un mafieux dirait en entrant dans un bar: “Joli bar, celui-là. Ce serait dommage qu’il lui arrive quelque chose.””

Disney et un porte-parole de Carr n’ont pas immédiatement réagi.

En avril, Carr a ordonné un réexamen anticipé des licences des huit chaînes ABC détenues par le géant du divertissement, alors même que leur réexamen n’était pas prévu avant octobre 2028. Avant avril, la FCC n’avait pas ordonné de réexamen anticipé depuis plus de 50 ans.