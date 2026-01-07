Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis va examiner une législation susceptible d'accélérer le déploiement des voitures autonomes

Les propositions incluent l'interdiction des règles étatiques sur les systèmes autonomes

La NHTSA est invitée à accélérer l'examen des demandes de véhicules à conduite autonome

Les législateurs envisagent des mesures pour faciliter le déploiement des véhicules autonomes

(Plus de détails sur les propositions et le contexte dans les paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis tiendra une audition le 13 janvier sur la législation visant à faciliter le déploiement de véhicules autonomes sans contrôle humain.

Alors que les essais de robotaxis se multiplient, le Congrès est divisé depuis des années sur la question de savoir s'il faut adopter une loi pour lever les obstacles au déploiement. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a laissé les règles de sécurité en place et n'a pas approuvé les demandes d'exemption formulées par les grands constructeurs automobiles .La loi actuellepermet à la NHTSA d'exempter jusqu'à 2 500 véhicules par an et par constructeur automobile , à condition que l'entreprise puisse prouver que le véhicule serait sûr. Les associations de consommateurs et le syndicat des Teamsters se sont montrés réticents à l'égard de la conduite autonome.

En juin, les principaux constructeurs automobiles ont demandé à l'administration Trump d'agir plus rapidement.

L'audition prévue par la sous-commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants examinera plusieurs projets de propositions, dont une qui porterait le plafond à 90 000 véhicules par an qui pourraient être déployés sans contrôle humain et d'autres propositions visant à répondre aux plaintes des constructeurs automobiles concernant les obstacles au déploiement des robotaxis. Par exemple, les constructeurs automobiles affirment que les normes de sécurité telles que celles qui exigent des rétroviseurs ou des volants dans les véhicules pourraient ne pas être nécessaires pour les robotaxis.

Un projet de loi en cours de discussion interdirait aux États de fixer des règles sur les systèmes de conduite autonome, tandis qu'un autre exigerait de la NHTSA qu'elle établisse des lignes directrices pour le calibrage des systèmes avancés d'aide à la conduite.

Tesla a lancé un petit service de robotaxi avec des moniteurs de sécurité à Austin, au Texas, l'année dernière et Waymo, l'unité de robotaxi d'Alphabet GOOGL.O , s'est développée de manière agressive sur de nouveaux marchés. Mercedes-Benz MBGn.DE a déclaré lundi qu'elle lancerait un nouveau système avancé d'aide à la conduite aux États-Unis dans le courant de l'année, qui permet à ses véhicules de fonctionner de manière autonome dans les rues de la ville sous la supervision du conducteur.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré en avril qu'un nouveau cadre ministériel visant à promouvoir les véhicules autonomes aiderait les constructeurs automobiles américains à rivaliser avec leurs concurrents chinois.

L'industrie a fait l'objet d'un examen minutieux après qu'un piéton a été gravement blessé en octobre 2023 par un véhicule de l'unité Cruise de General Motors GM.N , opens new tab , tandis que la NHTSA a ouvert un certain nombre d'enquêtes sur les véhicules à conduite autonome exploités par Waymo et Zoox d'Amazon.com ."

L'année dernière, la NHTSA a déclaré qu'elle accélérerait les examens des demandes des constructeurs automobiles pour déployer des véhicules à conduite autonome sans les contrôles humains requis. En 2017, la Chambre des représentants a adopté une loi visant à accélérer l'adoption des voitures autonomes et à empêcher les États de fixer leurs propres normes de performance , mais le projet de loi n'a jamais été adopté par le Sénat américain.