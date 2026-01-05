 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une cargaison de pétrole vénézuélien affrétée par Chevron se dirige vers le golfe du Mexique, selon des données maritimes
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un pétrolier affrété par l'américain Chevron CVX.N transportant quelque 300 000 barils de brut lourd vénézuélien à destination de la côte américaine du Golfe du Mexique a quitté lundi les eaux du pays de l'OPEP, selon les données du transport maritime, après une pause de quatre jours dans les exportations de pétrole vénézuélien de la compagnie.

Pétrole et parapétrolier
Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
163,900 USD NYSE +5,15%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
61,46 USD Ice Europ +1,09%
Pétrole WTI
58,05 USD Ice Europ +1,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank