Une cargaison de pétrole vénézuélien affrétée par Chevron se dirige vers le golfe du Mexique, selon des données maritimes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un pétrolier affrété par l'américain Chevron CVX.N transportant quelque 300 000 barils de brut lourd vénézuélien à destination de la côte américaine du Golfe du Mexique a quitté lundi les eaux du pays de l'OPEP, selon les données du transport maritime, après une pause de quatre jours dans les exportations de pétrole vénézuélien de la compagnie.