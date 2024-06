Une boutique de gestion alternative allemande se lie à un gérant suisse spécialisé sur les obligations catastrophe

La société de gestion munichoise finccam Investment GmbH et le gestionnaire helvétique Icosa Investments AG, basé à Freienbach, ont dévoilé un projet de coopération stratégique, lundi 3 juin.

finccam gère quelque 4 milliards d’euros via des stratégies basées sur la captation de primes de risque ( risk premia ) et des stratégies de couverture. Icosa, fondé par un ancien de Goldman Sachs et Twelve Capital soutenu par un investisseur, se focalise sur des investissements obligataires décorrélés, essentiellement les obligations catastrophe.

Dans cette collaboration, Icosa sera responsable de la sélection et de la gestion de portefeuille de transactions d’obligations catastrophe. De son côté, finccam apportera son expertise en matière d’allocation, gestion de risque, technologie et gestion de données et mettra ses capacités de distribution en Allemagne et en Europe à disposition d’Icosa.

Adrien Paredes-Vanheule