« Une bataille après l'autre » remporte le prix du meilleur film aux Oscars

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* Michael B. Jordan remporte le prix du meilleur acteur pour ses rôles dans « Sinners »

* Les Oscars rendent hommage aux regrettés réalisateurs Robert Redford et Rob Reiner

* La sécurité est renforcée aux Oscars en raison de la menace iranienne

(Mises à jour avec les paragraphes 1-2 relatifs aux récompenses finales) par Lisa Richwine

Le thriller sombrement comique « Une bataille après l'autre » a remporté le prix convoité du meilleur film aux Oscars dimanche, gagnant une compétition serrée avec l'histoire de vampires « Sinners » pour les plus grands honneurs de l'industrie cinématographique.

Michael B. Jordan a remporté le trophée du meilleur acteur pour son double rôle de frères jumeaux dans « Sinners ». Jessie Buckley a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle de l'épouse de William Shakespeare, Agnes Hathaway, dans « Hamnet ».

Sean Penn a été nommé meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle d'officier militaire obsédé dans le thriller sombrement comique « Une bataille après l'autre ». Il s'agit du troisième Oscar pour Sean Penn, qui ne participe pas souvent aux cérémonies de remise des prix de l'industrie cinématographique et qui n'était pas présent dans le public du Dolby Theatre.

« Sean Penn ne pouvait pas être présent, ou ne voulait pas l'être, alors je vais accepter le prix en son nom », a déclaré le présentateur Kieran Culkin, lauréat de l'Oscar de l'acteur dans un second rôle l'année dernière.

Amy Madigan, 75 ans, a été nommée meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de tante Gladys, excentrique, dans le film d'horreur « Weapons ». Elle a remporté son premier Oscar 40 ans après sa première nomination.

Dans ses remarques, Amy Madigan a remercié le réalisateur de « Weapons », Zach Cregger.

« Il a écrit un rôle de rêve et m'a laissé le saisir à la gorge », a déclaré Amy Madigan.

« KPop Demon Hunters », un film Netflix NFLX.O devenu un phénomène mondial, a été nommé meilleur film d'animation.

Au milieu des célébrations, le spectacle a pris un ton sérieux pour honorer deux grandes figures disparues du monde du cinéma — les réalisateurs Robert Redford et Rob Reiner.

Billy Crystal, la star de « When Harry Met Sally », a déclaré que les films de Reiner, notamment « A Few Good Men » et « This Is Spinal Tap », « dureraient des générations ». Il a été rejoint sur scène par Demi Moore, Meg Ryan et d'autres acteurs de films classiques de Reiner.

Barbra Streisand, qui a joué aux côtés de Redford dans « The Way We Were », a qualifié ce dernier d'« acteur brillant et subtil » et de « cow-boy intellectuel ». Elle a terminé son intervention en chantant quelques lignes de la célèbre chanson-titre du film.

L'animateur Conan O'Brien a ouvert les festivités en plaisantant sur le fait qu'il était honoré d'être « le dernier animateur humain » de la cérémonie de remise des prix, à une époque où Hollywood s'inquiète de voir l'intelligence artificielle s'emparer des emplois.

Cette célébration clinquante, le gala le plus extravagant de l'année à Hollywood, a eu lieu alors que les États-Unis sont en guerre contre l'Iran.

La sécurité était renforcée à l'intérieur et autour de la cérémonie. Les organisateurs ont indiqué qu'ils travaillaient en étroite collaboration avec le FBI et la police de Los Angeles à la suite d'un avertissement fédéral faisant état d'une possible menace iranienne contre la Californie , bien que les autorités n'aient fait état d'aucun danger spécifique ou crédible pour la cérémonie des Oscars. Les participants ont dû franchir plusieurs points de contrôle de la circulation et passer par des détecteurs de métaux pour se rendre à l'événement.

Les festivités ont masqué le malaise qui règne dans l'industrie cinématographique quant à l'endroit où les films sont tournés, les studios recherchant des incitations fiscales et des coûts inférieurs ailleurs aux États-Unis et à l'étranger, ce qui affaiblit l'emprise d'Hollywood sur la production.

Warner Bros. WBD.O , le studio à l'origine de « One Battle » et de « Sinners », est sur le point d'être vendu à Paramount Skydance PSKY.O dans le cadre d'un accord qui réduira les rangs des principaux distributeurs de films. Un groupe de surveillance des médias, Free Press, a fait circuler un panneau d'affichage itinérant autour d'Hollywood au cours du week-end pour exprimer son opposition à la fusion.

Les lauréats des statuettes dorées des Oscars sont choisis par les quelque 10 000 acteurs, producteurs, réalisateurs et artisans du cinéma qui composent l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Cette année, l'Académie a pris des mesures pour s'assurer que les votants ont réellement regardé les films sur lesquels ils votent. Pour la première fois, le système de vote en ligne permet de savoir si l'électeur a visionné chaque film en streaming. Les électeurs peuvent toutefois cocher une case pour indiquer qu'ils ont regardé le film ailleurs que sur le site de l'Académie.