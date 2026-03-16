Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* PETROLE - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a fait savoir dimanche dans un communiqué que les 400 millions de barils de pétrole que ses pays membres ont promis de débloquer de leurs réserves stratégiques seraient prochainement mis sur les marchés, immédiatement par les pays membres d'Asie-Océanie, à la fin du mois pour les Amériques et l'Europe, qui contribuera pour sa part à hauteur de 107,5 millions de barils, dont 32,7 millions issus des stocks des Etats.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: [L8N4010L4]
(Rédigé par Mara Vîlcu)
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