Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les valeurs à ​suivre lundi à la Bourse de Paris et en ​Europe :

* PETROLE - L'Agence internationale ​de l'énergie (AIE) a ⁠fait savoir dimanche dans ‌un communiqué que les 400 millions de ​barils ‌de pétrole que ses ⁠pays membres ont promis de débloquer de leurs ⁠réserves ‌stratégiques seraient prochainement mis ⁠sur les marchés, ‌immédiatement par les ⁠pays membres d'Asie-Océanie, à ⁠la ‌fin du mois pour les ​Amériques ‌et l'Europe, qui contribuera pour sa part ​à hauteur de 107,5 millions ⁠de barils, dont 32,7 millions issus des stocks des Etats.

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(Rédigé par ​Mara Vîlcu)