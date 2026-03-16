 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine : l'activité économique affiche sa solidité en début d'année
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 07:05

Des employés travaillent sur une ligne de production de panneaux solaires dans l'atelier d'une société solaire à Hefei

Des employés travaillent sur une ligne de production de panneaux solaires dans l'atelier d'une société solaire à Hefei

La croissance de la production industrielle en Chine a ‌accéléré de manière inattendue en janvier-février tandis que les ventes au détail ont également dépassé les attentes, confirmant la solidité de ​la deuxième économie mondiale alors qu'elle fait face à un éventail de défis au niveau géopolitique.

D'après des données officielles publiées lundi, la production industrielle chinoise a progressé lors des deux premiers mois de l'année de 6,3% sur un an, après une hausse de ​5,2% en décembre et alors que le consensus ressortait à +5,0%.

Les ventes au détail, un indicateur clé de la consommation, ont augmenté en janvier-février de 2,8% en rythme ​annuel, après une hausse de 0,9% en décembre, selon le Bureau ⁠national des statistiques (BNS). Les analystes anticipaient en moyenne une progression de 2,5%.

Cette solidité s'explique en partie par les festivités ‌du Nouvel an lunaire en février, qui ont contribué à donner un coup de pouce au secteur touristique. Les autorités chinoises combinent les données de janvier et de février afin d'atténuer les distorsions liées ​à cette période de fête.

"Si les risques ‌pour les perspectives se sont accrus dans le contexte des tensions géopolitiques et des perturbations ⁠dans le commerce mondial et les marchés de l'énergie, les dernières données indiquent que la Chine est entrée dans l'année d'un pied plus ferme qu'on ne le pensait au préalable", a commenté Hao Zhou, économiste en chef de Guotai Junan International.

Un rapport publié ⁠plus tôt ce mois-ci ‌montre que les exportations de la Chine ont connu une accélération d'une ampleur inattendue en janvier-février, après ⁠un excédent commercial record en 2025.

Les données communiquées lundi envoient un signal positif supplémentaires aux décideurs à Pékin, alors qu'un rebond ‌inattendu des investissements a compensé en partie la crise prolongée du secteur de l'immobilier.

Reste que, dans l'ensemble, un ⁠net écart demeure entre la robustesse de la demande extérieure et la faiblesse de ⁠la consommation des ménages, laquelle, selon ‌des analystes, pourrait nuire aux prévisions de croissance sur le long-terme.

Élément préoccupant à ce niveau, le taux de chômage est ressorti ​à 5,3% en janvier-février, contre 5,1% en décembre, d'après le BNS.

"On ‌ne peut pas écarter l'hypothèse que les données sur la demande intérieure en mars continuent de faire face à des pressions à la baisse", a ​noté Zhaopeng Xing, stratégiste chez ANZ, ajoutant toutefois que rien ne suggérait pour l'heure qu'une baisse des taux serait nécessaire à court-terme.

La guerre au Moyen-Orient vient ajouter de l'incertitude au tableau, alors qu'elle alimente une flambée des prix de l'énergie et ⁠secoue les échanges commerciaux mondiaux.

Cela rend d'autant plus importante la venue du président américain Donald Trump, attendu à la fin mars en Chine pour y rencontrer son homologue Xi Jinping.

"Le marché va se focaliser sur cette réunion à venir entre les deux dirigeants", a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef de Pinpoint Asset Management. "Si la Chine va probablement acheter aux Etats-Unis davantage de biens afin d'atténuer le déséquilibre de la balance commerciale, la guerre au Moyen-Orient rend cette réunion plus compliquée".

(Ethan Wang, Kevin Yao ​et Ellen Zhang; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dépouillement des bulletins de vote lors du 1er tour des municipales à Perpignan, le 15mars 2026 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Ed JONES )
    Premier tour des municipales: le RN s'installe dans le paysage, percée de LFI
    information fournie par AFP 16.03.2026 07:25 

    Le RN en dynamique, percée de LFI: les deux partis, qui ont fait des municipales un test en vue de la présidentielle, sortent confortés du premier tour dimanche, dans un scrutin qui voit globalement la gauche se maintenir, notamment à Paris, Marseille et Lyon. ... Lire la suite

  • Le guide Michelin dévoile sa nouvelle sélection ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )
    Le Michelin dévoile ses nouvelles étoiles à Monaco
    information fournie par AFP 16.03.2026 07:25 

    Les grands chefs retiennent leur souffle: le guide Michelin dévoile lundi après-midi à Monaco ses nouvelles étoiles et son palmarès 2026 des meilleures tables de France, attendu fébrilement dans un contexte économique morose. Après Metz l'an dernier, le livre rouge ... Lire la suite

  • Des militaires américains déchargent des munitions d'un bombardier B-1 Lancer sur la base de Fairford, au Royaume-Uni, le 15 mars 2026 ( AFP / Henry NICHOLLS )
    Trump veut enrôler ses alliés et la Chine dans le détroit d'Ormuz
    information fournie par AFP 16.03.2026 06:50 

    Donald Trump fait pression sur ses alliés et sur la Chine pour qu'ils sécurisent le trafic d'hydrocarbures dans le détroit d'Ormuz verrouillé par l'Iran, au moment où le Japon devient la première grande économie mondiale à puiser dans ses réserves stratégiques ... Lire la suite

  • Des députés du Parlement birman réunis à Naypyidaw, le 16 mars 2026 ( AFP / Sai Aung MAIN )
    Birmanie: le nouveau Parlement se réunit à l'ombre de la junte
    information fournie par AFP 16.03.2026 06:18 

    Le Parlement birman se réunit lundi pour la première fois depuis le coup d'Etat de 2021, avec une large majorité de députés favorables aux militaires, récemment élus lors d'un scrutin orchestré par la junte. Le Parti de l'union, de la solidarité et du développement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank