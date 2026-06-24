Une autorité de régulation américaine autorise la construction du gazoduc Mountain Valley Southgate en Caroline du Nord

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La Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) des États-Unis a approuvé mercredi la demande d' de Mountain Valley Pipeline visant à lancer la construction du tronçon situé en Caroline du Nord de son projet « Southgate Amendment », selon une lettre émanant du Bureau des projets énergétiques de la FERC.

* Cette autorisation fait suite à une récente décision d’une cour d’appel fédérale rejetant les demandes déposées par des associations environnementales et d’autres groupes visant à suspendre les certifications de qualité de l’eau délivrées par la Virginie et la Caroline du Nord pour le projet proposé.

* Le projet Southgate consiste en une extension de gazoduc de 31 miles reliant la Virginie à la Caroline du Nord, conçue pour acheminer environ 0,55 milliard de pieds cubes de gaz naturel par jour.

* La ligne principale de MVP a été mise en service en juin 2024 après des années de retards de construction et de contestations judiciaires.

* La FERC avait précédemment autorisé la construction en Virginie en mars 2026.

* Le ministère américain de l’Énergie a indiqué que Southgate pourrait entrer en service en 2028, pour un coût estimé à 524 millions de dollars.

* MVP est détenue par des filiales des groupes énergétiques EQT EQT.N , NextEra Energy NEE.N , AltaGas ALA.TO et RGC Resources RGCO.O . EQT exploite le gazoduc et détient une participation importante dans la coentreprise MVP, selon le site web de la société.