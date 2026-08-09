Chine : annulations de vols et évacuations à l'approche du typhon Dolphin

Airports in China cancelled flights and some train services had been affected as China's eastern coast prepared for Typhoon Dolphin ( AFP / Rebecca BAILEY )

La côte orientale de la Chine, densément peuplée, se prépare dimanche à l'arrivée du typhon Dolphin, qui a entraîné l'annulation de plus de 1.500 vols, des évacuations et le déclenchement d'une alerte de niveau maximal par les autorités.

Près de 1.400 vols à destination et au départ des deux principaux aéroports de passagers de Shanghai ont été annulés dimanche, a rapporté la télévision d'État CCTV.

A l'aéroport de Hangzhou, dans la province voisine du Zhejiang, ce sont 270 vols qui sont annulés, selon la même source.

Le typhon Dolphin, qui a apporté ces derniers jours de fortes pluies et des vents violents à Okinawa, au Japon, devrait toucher terre tard dimanche ou tôt lundi dans le Zhejiang ou dans la province voisine du Fujian.

Sept personnes à Okinawa ont été légèrement blessées, selon le gouvernement de l'île et dimanche après-midi, 5.290 foyers à Okinawa étaient privés d'électricité, a indiqué la compagnie régionale Okinawa Electric Power.

À Taïwan, des dizaines d'itinéraires de ferry ont été suspendus et plus de 180 vols annulés, alors que la tempête cause dimanche des pluies diluviennes et des vents violents dans le nord de l'île.

Le Centre météorologique national (NMC) de Chine a émis dimanche matin une alerte rouge au typhon — son niveau le plus élevé — prévoyant des "pluies torrentielles exceptionnelles" dans certaines zones du centre et de l'est du Zhejiang.

De fortes précipitations devraient également s'abattre sur Shanghai et sur certaines parties des provinces du Fujian, de l'Anhui et du Jiangsu jusqu'à lundi après-midi, a annoncé le NMC.

Une fois que le typhon Dolphin aura touché terre, il devrait s'affaiblir en se dirigeant vers le nord-ouest.

Dans le Fujian, près de 99.000 personnes ont été déplacées de "zones à risque" samedi soir, avant l'arrivée de la tempête, a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua.

Plus de 200 lignes de ferry ont été suspendues dans le Zhejiang et le Fujian, a indiqué Xinhua.

Les travaux sur les projets en mer ont été interrompus, tandis que 474 navires de construction ont été rappelés au port vendredi matin, a ajouté Xinhua.

Certains services ferroviaires dans les zones concernées ont également été annulés dimanche pour garantir la sécurité des passagers, ont rapporté les médias d'État.

L'arrivée du typhon Dolphin en Chine survient deux semaines après que le typhon Noul a frappé la province méridionale du Guangdong. Il a été désigné par les autorités comme le plus puissant typhon à avoir touché la Chine cette année.

Trois personnes avaient été tuées et des centaines de maisons endommagées par ce typhon aux Philippines, avant qu'il n'atteigne la Chine.