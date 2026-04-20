Une attaque ukrainienne contre le port russe de Tuapse fait un mort

Une attaque ukrainienne de drones contre le port russe de Tuapse, sur la mer Noire, a provoqué un incendie et fait au moins un mort, ont déclaré lundi des responsables russes, quelques heures seulement après l'extinction d'un incendie survenu à la suite d'une attaque similaire le 16 avril.

Tuapse, l'un des principaux ports du sud de la Russie, est une plaque tournante pour l'exportation de produits pétroliers. Il abrite également une importante raffinerie de pétrole du même nom, détenue par Rosneft ROSN.MM .

"Tuapse a subi une nouvelle attaque massive de drones", a déclaré Veniamin Kondratiev, gouverneur de la région de Krasnodar, sur l'application de messagerie Telegram. "Un incendie s'est déclaré au port maritime".

Un homme a été tué et un autre blessé, a-t-il précisé, tandis que des débris de drones ont endommagé plusieurs bâtiments de la ville, dont une crèche, une école primaire, une église et un immeuble résidentiel.

L'Ukraine a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques russes au cours du mois dernier, alors que les pourparlers de paix menés sous l'égide des États-Unis sont au point mort, Washington se concentrant davantage sur la guerre en Iran.

Le parquet local de Tuapse a indiqué que les infrastructures de transport avaient été endommagées au port, tandis que l'agence de presse RIA Novosti a rapporté que les écoles publiques avaient annulé les cours lundi.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que 112 drones ukrainiens avaient été détruits au-dessus du pays pendant la nuit.

(Rédigé par Anna Pruchnicka, Mara Vilcu pour la version francaise, édité par Blandine Hénault)