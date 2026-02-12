 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une attaque russe prive des milliers d'Ukrainiens d'électricité et de chauffage
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 14:36

Un homme marche dans une rue par une froide journée d'hiver dans le centre de Kiev

Un homme marche dans une rue par une froide journée d'hiver dans le centre de Kiev

La Russie a mené une vaste attaque de drones et de ‌missiles contre l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, endommageant à nouveau des sites énergétiques et privant des milliers de personnes de chauffage, d'électricité ​et d'eau dans la capitale Kyiv et les villes de Dnipro et Odessa, ont déclaré des responsables.

L'Ukraine traverse son hiver le plus rude depuis le début de la guerre, en février 2022, après que Moscou a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques du pays depuis octobre, privant ​des millions de personnes d'électricité et de chauffage par des températures glaciales.

A Kyiv, environ 3.500 immeubles d'habitation étaient sans chauffage jeudi après que la dernière attaque a provoqué des coupures dans près ​de 2.600 bâtiments, en plus de quelque 1.100 immeubles déjà touchés par ⁠les frappes précédentes, a déclaré le maire Vitali Klitchko.

Plus de 100.000 familles étaient en outre privées d'électricité, a déclaré l'énergéticien privée DTEK, ‌ajoutant que l'une de ses centrales thermiques avait été prise pour cible, sans toutefois préciser laquelle.

Deux personnes ont été blessées lors de l'attaque contre Kyiv, qui a également touché un immeuble résidentiel, selon Vitali Klitchko.

L'armée de l'air ukrainienne ​a déclaré que la Russie avait lancé 24 missiles ‌balistiques, un missile de croisière et 219 drones pendant la nuit. Les défenses aériennes ont abattu ⁠ou neutralisé 16 missiles et 197 drones, a-t-elle précisé.

L'attaque russe a également entraîné des coupures d'eau pour près de 300.000 personnes et perturbé l'approvisionnement en électricité des habitants d'Odessa, a indiqué le vice-Premier ministre Oleksy Kouleba, ajoutant que près de 200 bâtiments de ce port stratégique de la mer ⁠Noire étaient privés de chauffage.

Selon ‌le chef de l'administration militaire, Serhi Lysak, l'attaque a également endommagé un immeuble d'habitation et provoqué un incendie dans ⁠l'un des marchés de la ville, blessant une personne.

"UN COUP AUX EFFORTS DE PAIX"

A Dnipro, dans le sud-est du pays, une frappe combinée de ‌missiles et de drones a blessé quatre personnes, dont un bébé et une fillette de quatre ans, a déclaré le gouverneur ⁠local Oleksandr Ganzha sur Telegram.

Selon les autorités, deux personnes ont par ailleurs été tuées et six ⁠autres blessées lors d'une attaque contre ‌le nœud ferroviaire de Lozova, dans la région de Kharkiv frontalière avec la Russie, dans le nord-est du pays.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, ​Andrii Sybiha, a condamné la dernière offensive russe en estimant qu'elle compromettait les ‌efforts de paix du président américain Donald Trump.

Des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, sous l'égide des États-Unis, n'ont jusqu'à présent pas permis de régler les divergences fondamentales entre ​les deux camps, tandis que Moscou poursuit son offensive sur le champ de bataille et ses attaques contre les villes ukrainiennes.

"Chaque frappe de ce type porte un coup aux efforts de paix visant à mettre fin à la guerre. La Russie doit être contrainte de prendre ⁠la diplomatie au sérieux et de désamorcer la situation", a écrit Andrii Sybiha sur X.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi que les États-Unis devaient faire davantage pression sur la Russie s'ils voulaient que la guerre prenne fin d'ici l'été.

Une attaque de drone ukrainien a par ailleurs provoqué un incendie dans une raffinerie de pétrole appartenant à Lukoil près d'Oukhta, dans le nord-ouest de la Russie, a déclaré jeudi le chef de la région, précisant que l'attaque n'avait pas fait de blessés.

(Reportage Anna Pruchnicka, Ron Popeski et Valentyn Ogirenko ; version française Camille Raynaud et Benjamin ​Mallet, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 12:25

    À l’évidence, le dictateur sanguinaire russe est totalement en faveur d’un plan de Paix!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.02.2026 15:28 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, HP, Dell, American Electric Power, AppLovin) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour ... Lire la suite

  • Le directeur général du géant pharmaceutique français Sanofi, Paul Hudson, le 30 avril 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Sanofi évince son DG Paul Hudson, remplacé par la patronne de Merck
    information fournie par AFP 12.02.2026 15:20 

    Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEM ALTAN )
    Turquie: la banque centrale relève ses prévisions d'inflation
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 15:03 

    La banque centrale turque a relevé jeudi ses prévisions d'inflation, estimant que celle-ci se situerait entre 15% et 21% en fin d'année, a annoncé son gouverneur. La banque tablait jusqu'ici sur une inflation entre 13% et 19% fin 2026. "Nous avons revu à la hausse ... Lire la suite

  • Photo non datée fournie par le ministère américain de la Justice le 19 décembre 2025, montrant Jeffrey Epstein, mort dans sa cellule en 2019 ( US Department of Justice / Handout )
    Des comptes pro-Kremlin utilisent les dossiers Epstein pour désinformer
    information fournie par AFP 12.02.2026 14:59 

    Des comptes pro-Kremlin sur les réseaux sociaux exploitent la nouvelle avalanche de documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein pour continuer de propager des allégations contre l'Ukraine et sur le trafic d'enfants, selon des recherches effectuées par l'AFP ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank