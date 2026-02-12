Une attaque russe prive des milliers d'Ukrainiens d'électricité et de chauffage

Un homme marche dans une rue par une froide journée d'hiver dans le centre de Kiev

La Russie a mené une vaste attaque de drones et de ‌missiles contre l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, endommageant à nouveau des sites énergétiques et privant des milliers de personnes de chauffage, d'électricité ​et d'eau dans la capitale Kyiv et les villes de Dnipro et Odessa, ont déclaré des responsables.

L'Ukraine traverse son hiver le plus rude depuis le début de la guerre, en février 2022, après que Moscou a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques du pays depuis octobre, privant ​des millions de personnes d'électricité et de chauffage par des températures glaciales.

A Kyiv, environ 3.500 immeubles d'habitation étaient sans chauffage jeudi après que la dernière attaque a provoqué des coupures dans près ​de 2.600 bâtiments, en plus de quelque 1.100 immeubles déjà touchés par ⁠les frappes précédentes, a déclaré le maire Vitali Klitchko.

Plus de 100.000 familles étaient en outre privées d'électricité, a déclaré l'énergéticien privée DTEK, ‌ajoutant que l'une de ses centrales thermiques avait été prise pour cible, sans toutefois préciser laquelle.

Deux personnes ont été blessées lors de l'attaque contre Kyiv, qui a également touché un immeuble résidentiel, selon Vitali Klitchko.

L'armée de l'air ukrainienne ​a déclaré que la Russie avait lancé 24 missiles ‌balistiques, un missile de croisière et 219 drones pendant la nuit. Les défenses aériennes ont abattu ⁠ou neutralisé 16 missiles et 197 drones, a-t-elle précisé.

L'attaque russe a également entraîné des coupures d'eau pour près de 300.000 personnes et perturbé l'approvisionnement en électricité des habitants d'Odessa, a indiqué le vice-Premier ministre Oleksy Kouleba, ajoutant que près de 200 bâtiments de ce port stratégique de la mer ⁠Noire étaient privés de chauffage.

Selon ‌le chef de l'administration militaire, Serhi Lysak, l'attaque a également endommagé un immeuble d'habitation et provoqué un incendie dans ⁠l'un des marchés de la ville, blessant une personne.

"UN COUP AUX EFFORTS DE PAIX"

A Dnipro, dans le sud-est du pays, une frappe combinée de ‌missiles et de drones a blessé quatre personnes, dont un bébé et une fillette de quatre ans, a déclaré le gouverneur ⁠local Oleksandr Ganzha sur Telegram.

Selon les autorités, deux personnes ont par ailleurs été tuées et six ⁠autres blessées lors d'une attaque contre ‌le nœud ferroviaire de Lozova, dans la région de Kharkiv frontalière avec la Russie, dans le nord-est du pays.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, ​Andrii Sybiha, a condamné la dernière offensive russe en estimant qu'elle compromettait les ‌efforts de paix du président américain Donald Trump.

Des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, sous l'égide des États-Unis, n'ont jusqu'à présent pas permis de régler les divergences fondamentales entre ​les deux camps, tandis que Moscou poursuit son offensive sur le champ de bataille et ses attaques contre les villes ukrainiennes.

"Chaque frappe de ce type porte un coup aux efforts de paix visant à mettre fin à la guerre. La Russie doit être contrainte de prendre ⁠la diplomatie au sérieux et de désamorcer la situation", a écrit Andrii Sybiha sur X.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi que les États-Unis devaient faire davantage pression sur la Russie s'ils voulaient que la guerre prenne fin d'ici l'été.

Une attaque de drone ukrainien a par ailleurs provoqué un incendie dans une raffinerie de pétrole appartenant à Lukoil près d'Oukhta, dans le nord-ouest de la Russie, a déclaré jeudi le chef de la région, précisant que l'attaque n'avait pas fait de blessés.

(Reportage Anna Pruchnicka, Ron Popeski et Valentyn Ogirenko ; version française Camille Raynaud et Benjamin ​Mallet, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)