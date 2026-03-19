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Une attaque iranienne frappe une raffinerie de pétrole israélienne à Haïfa, quelques dégâts sont signalés
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 17:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute IRGC dans le paragraphe 4, commentaire d'Israel Electric dans le paragraphe 8)

Un missile iranien a touché les raffineries de pétrole israéliennes ORL.TA dans la ville portuaire de Haïfa, dans le nord du pays, mais n'a pas causé de "dommages significatifs", a déclaré jeudi le ministère israélien de l'énergie.

Le ministre de l'énergie, Eli Cohen, a déclaré que l'électricité avait été brièvement interrompue, mais qu'elle avait été rétablie pour la plupart des personnes touchées.

"Les dommages causés au réseau électrique dans le nord sont localisés et ne sont pas significatifs", a déclaré M. Cohen. "De même, dans le barrage vers le nord, il n'y a pas eu de dégâts significatifs sur les infrastructures israéliennes."

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré avoir visé des raffineries à Haïfa, troisième ville d'Israël, et à Ashdod, dans le sud du pays, "ainsi qu'une série de cibles de sécurité et de centres de soutien militaire du régime sioniste", qui ont été touchées par des missiles à tête chercheuse.

On ne sait pas dans l'immédiat si la raffinerie d'Ashdod a été touchée.

La police a déclaré que des unités de déminage se trouvaient sur plusieurs sites à Haïfa où des munitions ont atterri. Aucune victime n'a été signalée.

Le ministère israélien de la protection de l'environnement a déclaré que des débris d'un missile intercepté étaient tombés à Haïfa et qu'ils étaient examinés pour déterminer s'il s'agissait d'un incident lié à des matières dangereuses.

Israel Electric Corp ISECO.UL a déclaré qu'une ligne électrique dans la région de Haïfa a été touchée par des éclats d'obus, provoquant une brève panne, mais que l'électricité a été rétablie pour tous les clients en 45 minutes environ.

En juin dernier, les raffineries de pétrole de Haïfa ont été touchées par un missile iranien, qui a tué trois personnes et interrompu les opérations.

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