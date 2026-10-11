Une attaque des Houthis contre un aéroport saoudien fait 12 morts : la pire attaque contre le royaume depuis dix ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump déclare que les États-Unis vont « envisager » de se joindre aux frappes saoudiennes contre les Houthis

* Les ambassades occidentales recommandent à leurs ressortissants d'éviter l'aéroport

* Des vols annulés ou déroutés

* Les attaques meurtrières perpétrées cette semaine contre l'aéroport mettent en évidence les failles de la défense aérienne

(Reformulation du titre et du paragraphe 1, ajout de contexte au paragraphe 3, absence de commentaire des Houthis au paragraphe 6, commentaire du secrétaire général de l'ONU au paragraphe 8)

par Timour Azhari et Enas Alashray

Au moins 12 personnes ont été tuées et plus de 300 blessées samedi lors d'une attaque contre l'aéroport international de Riyad, la plus meurtrière que le royaume ait connue depuis plus d'une décennie, alors que les Houthis, soutenus par l'Iran, intensifient la campagne qu'ils ont lancée cet été.

Parmi les victimes de cette troisième attaque de la semaine contre l’aéroport figuraient quatre Saoudiens, deux Bangladais et une personne originaire respectivement des États-Unis, de Jordanie, de Palestine, de Syrie, du Soudan et d’Égypte, a indiqué l’autorité saoudienne de l’aviation civile. Selon le dernier bilan, 309 personnes ont été blessées, ont précisé les autorités.

Le président Donald Trump a déclaré que Washington envisageait de se joindre aux frappes saoudiennes contre les Houthis dans ce conflit, une retombée de la guerre contre l’Iran que les États-Unis et Israël ont lancée en février.

Les hôpitaux ont été submergés de blessés acheminés par ambulance et par hélicoptère, certains se trouvant dans un état critique après cette attaque, qui s’est produite sans avertissement.

LE CONFLIT S'INTENSIFIE APRÈS LA RUPTURE DU CESSER-LE-FEU AU YÉMEN

Les deux attaques précédentes contre l’aéroport international du roi Khalid, cette semaine, ont fait quatre morts et causé d’importants dégâts à un avion commercial saoudien stationné sur le tarmac. Ces frappes ont mis en évidence les faiblesses des capacités de défense saoudiennes alors que le pays mène une campagne aérienne contre les Houthis pour soutenir la guerre terrestre menée par le gouvernement yéménite contre ce groupe soutenu par l’Iran.

Les Houthis n’ont pas revendiqué cette attaque, mais la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite s’est engagée à riposter.

Interrogé sur la possibilité que les États-Unis se joignent aux frappes saoudiennes contre les Houthis, Donald Trump a déclaré aux journalistes: "C'est possible. Nous allons examiner la question. Nous venons tout juste d'apprendre cette récente attaque, nous prendrons donc une décision. Nous agissons très rapidement."

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a condamné les attaques contre l’aéroport, affirmant qu’elles "témoignaient d’un mépris flagrant pour la vie de civils innocents". Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a également condamné la frappe de samedi, réaffirmant que les attaques contre les civils et les infrastructures civiles constituent une violation du droit international et doivent cesser immédiatement.

L’Arabie saoudite et le gouvernement yéménite ont revendiqué des centaines de frappes contre des cibles situées sur le territoire contrôlé par les Houthis. Les Houthis ont affirmé que ces frappes avaient tué des civils, notamment des femmes et des enfants. Reuters n’a pas pu vérifier ces allégations de manière indépendante.

Les Saoudiens sont entrés dans la guerre du Yémen en 2015 à la tête d’une coalition arabe pour tenter de chasser les Houthis de la capitale yéménite, Sanaa. La guerre s’est transformée en une impasse sanglante, avec des centaines de milliers de Yéménites tués par les combats et la famine.

Un cessez-le-feu conclu en 2022 entre les Saoudiens et les Houthis s’est effondré cet été, aboutissant à une avancée fulgurante des Houthis qui ont arraché aux forces gouvernementales soutenues par l’Arabie saoudite le détroit de Bab el-Mandeb, point d’étranglement de la mer Rouge.

EXPLOSION, PERSONNES AU SOL, AMBULANCES QUI SE PRÉCIPITENT

Le gouvernement yéménite soutenu par l’Arabie saoudite a lancé cette semaine une offensive pour tenter de reprendre ce territoire, mais ses avancées ont été lentes, alors même que les Houthis assiégeaient la troisième plus grande ville du pays, Taïz.

Samedi, tous les vols ont été déroutés de Riyad et les opérations à l’aéroport, qui dessert une ville de 8 millions d’habitants, ont été suspendues, a indiqué l’autorité saoudienne de l’aviation civile.

Le responsable du bureau de presse des Houthis a publié sur X un message indiquant que le groupe avait "fermé l’aéroport international de Riyad". Les Houthis ont déclaré que les avions de ligne devaient éviter l’espace aérien saoudien, qu’ils ont qualifié de zone d’opérations militaires.

Les Houthis ont mis en garde les compagnies aériennes internationales contre l'exploitation de vols traversant l'espace aérien saoudien, affirmant que celui-ci était devenu le théâtre de leurs opérations militaires, à l'exception de l'espace aérien au-dessus des villes saintes de La Mecque et de Médine.

Un témoin oculaire présent à l’aéroport a rapporté avoir vu une explosion, puis plusieurs personnes blessées gisant au sol à l’intérieur du bâtiment. Plus d’une douzaine d’ambulances ont été aperçues se précipitant vers l’aéroport. Une vidéo vérifiée par Reuters montrait des ambulances sur place.

Un voyageur blessé a déclaré à Reuters avoir vu quelque chose traverser le ciel à l’extérieur de l’aéroport avant qu’une partie du plafond, près d’une porte d’embarquement, ne s’effondre.

L’ambassade des États-Unis à Riyad a déclaré qu’elle "recommandait vivement à tous les citoyens américains d’éviter cet aéroport et ses environs".

Des attaques houthistes antérieures avaient poussé plusieurs compagnies aériennes à suspendre ou à annuler leurs liaisons vers la capitale saoudienne, peu avant que Riyad n’accueille d’importantes conférences sur l’énergie et l’investissement. Les organisateurs de ces conférences avaient déclaré, avant les frappes de samedi, qu’elles se dérouleraient comme prévu.