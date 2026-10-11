Le pape annonce qu'il va être opéré d'un nodule au poumon "dans les prochains jours"

Le pape Léon XIV préside la messe pour l'inauguration de l'année académique des universités pontificales, le 8 octobre 2026 au Vatican ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV a annoncé dimanche qu'il allait se faire opérer "dans les prochains jours" d'un nodule "circonscrit au poumon" et ayant été détecté "à un stade très précoce".

"Les médecins jugent opportun d’intervenir et donc, suivant leurs conseils, j’ai décidé de me faire opérer pour le retirer", a ajouté le pape de 71 ans à l'issue de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre.

"L’intervention est déjà programmée dans les prochains jours", a poursuivi le souverain pontife.

Léon XIV a indiqué que ce nodule pulmonaire avait été identifié lors de récents examens de santé, qu'il avait été détecté "à un stade très précoce" et qu'il était "bien localisé".

Selon un porte-parole du Vatican, le pape doit être opéré dans les premiers jours de la semaine débutant lundi 12 octobre et son hospitalisation devrait durer "environ une semaine".

L'intervention devrait avoir lieu à l'hopital romain Gemelli, qui accueille traditionnellement les séjours médicaux des papes depuis Jean-Paul II.

Aucune précision n'a été apportée quant au fait que cette opération puisse modifier l'agenda international du pape américain, qui doit se rendre du 6 au 17 novembre en Uruguay, en Argentine et au Pérou.

Avant d'annoncer cette intervention chirurgicale, Léon XIV avait salué au terme de son Angélus les membres de la Confrérie du Seigneur des Miracles à Rome, l'une des plus importantes associations catholiques péruviennes: "Merci pour votre prière en vue de la visite pastorale que j’effectuerai au Pérou", a déclaré le pape, laissant supposer que le voyage était maintenu.

La première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé au Saint-Père sa "proximité personnelle ainsi que celle du gouvernement italien face à l’épreuve qu’il est appelé à affronter dans les prochains jours."

"La sérénité et la tranquillité avec lesquelles il en a parlé lors de l’Angélus d’aujourd’hui nous rassurent", a ajouté Giorgia Meloni dans un communiqué.

Il s'agit de la première alerte de santé pour le pape Léon XIV après seize mois d'un rythme intense. Malgré la gravité de sa charge, Robert Francis Prevost tient à cultiver un équilibre avec sa vie privée: amateur de tennis et de natation, il consacre chaque mardi, son jour de repos hebdomadaire à Castel Gandolfo, à des activités sportives, aux appels privés et à la lecture.