Une attaque de drones fait deux morts en Russie

Une attaque de drones contre la ville de Syzran, dans la région russe de Samara, a fait deux morts, a déclaré sur Telegram le gouverneur régional, Viatcheslav Fedorichtchev.

Une importante raffinerie de pétrole est située à Syzran, à environ 1.000 kilomètres de la frontière ukrainienne.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)