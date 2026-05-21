Une attaque de drones fait deux morts en Russie

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par Boursorama avec AFP•21.05.2026•08:39•
Generali a vu son bénéfice net baisser de 2,2% au premier trimestre 2026, à 1,17 milliard d'euros, à cause de prélèvements fiscaux, a indiqué jeudi le numéro un italien de l'assurance. Hors ces éléments exceptionnels, le bénéfice net ajusté de Generali est en hausse ...
Lire la suite
Après six mois d'investigations du champ à l'assiette, la commission d'enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution dévoile jeudi son rapport, dénonçant les "pratiques" des supermarchés qui menacent selon elle "l'agriculture et l'industrie" ...
Lire la suite
(Zonebourse.com) - Nanobiotix annonce le lancement, sous réserve des conditions de marché et autres, d'une offre globale d'environ 75 MEUR (représentant environ 87 MUSD), afin notamment de faire avancer le Nanoprimer et ses autres plateformes. Cette offre globale ...
Lire la suite
information fournie par France 24•21.05.2026•08:17•
A la Une de la presse, ce jeudi 21 mai, le tollé provoqué par la publication d’une vidéo humiliante, par un ministre d’extrême-droite israélien, de militants de la flottille pour Gaza détenus. La condamnation, en France, de six jeunes pour un projet de départ collectif ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer