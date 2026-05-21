D'où vient SpaceX, qui vise la Lune, Mars et une entrée en Bourse?

Un bâtiment de l'entreprise SpaceX à Hawthorne, en Californie, le 26 mars 2026 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Elon Musk a créé SpaceX en 2002 avec l'ambition d'envoyer des Hommes sur Mars et de coloniser la planète rouge.

L'entreprise s'impose aujourd'hui comme un pilier de l'industrie aérospatiale et vise la Lune, où elle doit envoyer une mission habitée aux côtés de la Nasa, ainsi qu'une entrée en Bourse fracassante.

Elle a présenté mercredi les grandes lignes de ce qui pourrait constituer l'une des plus grosses IPO de l'histoire.

Ses fusées ont effectué des centaines de vols et sont devenues au fil des années incontournables, notamment pour transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale.

SpaceX a aussi mis en orbite sa constellation de satellites Starlink, moteur de ses revenus grâce à son vaste service de connexion à internet.

Et en février, elle a absorbé xAI, laboratoire d'intelligence artificielle (IA) créé en 2023 pour concurrencer les champions du secteur, OpenAI et Anthropic.

- Serre vitrée -

Aujourd'hui mastodonte, SpaceX a été créé par le Sud-Africain Elon Musk, quand l'entrepreneur avait la trentaine.

Elon Musk à Davos en Suisse le 22 janvier 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Il venait alors de vendre son entreprise Zip2, avant de fonder une société de paiement en ligne qui fusionna avec une autre entité pour devenir PayPal, ensuite rachetée par eBay.

Les poches pleines, Elon Musk, déçu que la Nasa n'ait pas de mission vers Mars en préparation, élabore un projet pour envoyer des graines dans une serre vitrée à la surface de Mars, afin d'y faire pousser des plantes.

Mais il ne trouve pas le moyen de les acheminer et décide de fonder une entreprise de fusées: SpaceX.

Ses débuts sont marqués par de nombreux échecs et la société perd beaucoup d'argent. En 2008, elle parvient enfin à faire décoller son Falcon 1, puis développe des fusées en partie réutilisables et décroche des contrats, notamment avec la Nasa.

Le Falcon 9 devient son cheval de bataille, que SpaceX utilise pour des centaines de missions.

L'entreprise atteint la Station spatiale internationale (ISS) grâce à sa capsule Crew Dragon en 2012 et devient par la suite la première entreprise de vols spatiaux privés à envoyer un équipage dans l'espace.

Elle compte relever aujourd'hui un autre challenge: utiliser sa gigantesque fusée Starship pour emmener des Hommes sur la Lune, avec la Nasa.

Mais si la version de la fusée devant alunir est fabriquée conformément aux plans, elle nécessiterait un ravitaillement en orbite complexe dont la faisabilité n'est pas encore démontrée.

- "Audace" -

Si SpaceX est nécessaire, elle est aussi connue pour dépasser allégrement les délais et ses explosions spectaculaires lors de vols d'essai ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Si SpaceX est nécessaire, elle est aussi connue pour dépasser allégrement les délais et ses explosions spectaculaires lors de vols d'essai.

Sa philosophie, "échouer vite, apprendre vite", lui a toutefois permis de devenir le premier fournisseur mondial de services de lancement.

Avec une entrée en Bourse en ligne de mire, l'entreprise d'Elon Musk place la barre encore plus haut mais sera scrutée de près, estime Scott Hubbard, ancien directeur d'un centre de recherche de la Nasa.

"Je pense que l'audace, celle qui consiste à aller vite et à casser les codes, est en quelque sorte passée à la mode", juge l'expert, tout en soulignant que c'est une chose quand "on ne met la vie de personne en danger" avec des vols d'essai, mais que c'en est une autre d'emmener des humains sur la Lune.

"Cela signifie être très rigoureux."

La Nasa a évoqué l'automne dernier la possibilité de revoir le contrat attribué à SpaceX et d'utiliser à la place un alunisseur de Blue Origin, la société de Jeff Bezos, ce qui a provoqué une onde de choc parmi les entreprises concurrentes.

"Dans le secteur spatial, si l'on prend des risques, ceux-ci doivent être compris et maîtrisés", renchérit M. Hubbard. "Il ne peut s'agir de risques inconsidérés."