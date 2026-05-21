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Une attaque de drones fait deux morts dans la région de la Volga en Russie
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 07:47

(Actualisé avec autres attaques)

Une attaque de drones contre la ville de Syzran, dans la région russe de Samara, a fait deux morts dans la nuit de mercredi à jeudi, a déclaré sur Telegram le gouverneur régional, Viatcheslav Fedorichtchev.

Une importante raffinerie de pétrole est située à Syzran, à un millier de kilomètres de la frontière ukrainienne. Le gouverneur n'a pas fait état d'éventuels dommages.

Toujours en Russie, trois personnes ont été blessées lors d'une attaque de drone dans et autour de la ville de Chebekino, dans l'oblast de Belgorod, frontalier avec l'Ukraine.

En Ukraine, deux personnes ont été tuées dans la région de Tchernihiv, à la frontière russe, et dans celle de Dnipropetrovsk, dans le Sud-Est, ont rapporté les secours sur Telegram, en signalant également des blessés.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine

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