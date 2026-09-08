Une association médicamenteuse d'AstraZeneca permet aux patients atteints d'un cancer du poumon de vivre plus longtemps, selon une étude de phase avancée

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(Ajoute des détails sur l'essai clinique et le contexte tout au long de l'article)

AstraZeneca AZN.L a déclaré mardi que son médicament anticancéreux, Imfinzi, associé à l’immunothérapie ciblée d’Amgen AMGN.O , Imdelltra, avait considérablement amélioré la survie globale despatients atteints d’un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé lors d’un essai clinique de phase avancée.

Voici quelques détails:

* L'essai a comparé cette association, utilisée en traitement d'entretien, à Imfinzi seul chez des patients dont la maladie n'avait pas progressé après un traitement d'induction standard.

* Outre la survie globale, cette association médicamenteuse a également amélioré la survie sans progression et le taux de réponse.Aucun nouveau problème de sécurité n’a été identifié.

* Les traitements anticancéreux représentent près de la moitié du chiffre d’affaires d’AstraZeneca; Imfinzia contribué à hauteur de 6,06 milliards de dollars au chiffre d’affaires de 25,62milliards de dollars réalisé par le laboratoire pharmaceutique dans le domaine de l’oncologie en 2025.

* Déjà approuvé pour plusieurs types de cancers, Imfinzi est un anticorps monoclonal humain qui bloque les mécanismes tumoraux permettantaux cancers d’échapper au système immunitaire et de le neutraliser, tout en renforçant la réponse immunitaire anticancéreuse de l’organisme.

* La confiance des investisseurs dans le laboratoire pharmaceutique a été ébranlée par une série de revers ces derniers mois, notamment l’échec inattendu du médicament contre les maladies neurologiques Wainua lors d’un essai clinique de phase avancée sur les maladies cardiaques en juillet, et plus récemment, l’arrêt de son essai clinique sur le médicament contre le cancer du poumon, le volrustomig , en août.