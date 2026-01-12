 Aller au contenu principal
Une approbation de Bruxelles pour Teizeild (Sanofi) dans le DT1
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 07:46

Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé Teizeild (teplizumab) pour retarder l'apparition du diabète de type 1 (DT1) de stade 3 chez les patients adultes et les enfants âgés de 8 ans et plus atteints de DT1 de stade 2.

Cette approbation dans l'Union européenne, qui fait suite à l'avis positif du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments, est basée sur les résultats positifs de l'étude de phase 2 TN-10.

L'étude a en effet démontré que Teizeild retardait l'apparition du DT1 de stade 3 d'une médiane de 2 ans par rapport au placebo, chez les adultes et les enfants âgés de huit ans et plus atteints de DT1 de stade 2.

"Teizeild représente un potentiel changement significatif dans le traitement du DT1 auto-immun en empêchant la progression naturelle de la maladie, en protégeant la fonction des cellules bêta", met en avant le groupe de santé.

Valeurs associées

SANOFI
84,4400 EUR Euronext Paris 0,00%
