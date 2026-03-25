Une année 2025 exceptionnelle, marquée par des avancées majeures Croissance de +46 % du volume d’activité brut à 25,2 M€

Porté par un engagement collectif en faveur de la souveraineté énergétique française et
européenne, à travers le développement de la chaleur et du lithium géothermals, Arverne crée une
valeur durable au service des territoires et de la transition énergétique.
En 2025, le volume d’activité du Groupe a progressé de +46 % pour atteindre 25,2M€, traduisant
une exécution conforme à la trajectoire annoncée.
Les performances commerciales de l’activité Chaleur & Froid ont été particulièrement solides et
s’inscrivent dans une dynamique d’accélération en 2026. Le portefeuille du Groupe, composé de
près de 100 projets de géothermie profonde, représente 5 TWh de potentiel, en cohérence avec
les objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie à horizon 2035.
Sur les Métaux critiques, le projet Lithium de France en Alsace poursuit avec succès sa phase
pré-industrielle, notamment à travers les opérations de forage en cours. Ce programme
structurant vise une capacité de production annuelle de 27 000 tonnes de lithium, équivalente à
l’équipement de 800 000 véhicules électriques, tout en contribuant à l’attractivité des territoires
grâce à la production d’une chaleur géothermale locale, compétitive et durable.
Je remercie l’ensemble des équipes d’Arverne ainsi que nos actionnaires pour leur engagement
et leur mobilisation exemplaires.
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