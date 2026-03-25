Une année 2025 exceptionnelle, marquée par des avancées majeures Croissance de +46 % du volume d’activité brut à 25,2 M€

Porté par un engagement collectif en faveur de la souveraineté énergétique française et

européenne, à travers le développement de la chaleur et du lithium géothermals, Arverne crée une

valeur durable au service des territoires et de la transition énergétique.

En 2025, le volume d’activité du Groupe a progressé de +46 % pour atteindre 25,2M€, traduisant

une exécution conforme à la trajectoire annoncée.

Les performances commerciales de l’activité Chaleur & Froid ont été particulièrement solides et

s’inscrivent dans une dynamique d’accélération en 2026. Le portefeuille du Groupe, composé de

près de 100 projets de géothermie profonde, représente 5 TWh de potentiel, en cohérence avec

les objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie à horizon 2035.

Sur les Métaux critiques, le projet Lithium de France en Alsace poursuit avec succès sa phase

pré-industrielle, notamment à travers les opérations de forage en cours. Ce programme

structurant vise une capacité de production annuelle de 27 000 tonnes de lithium, équivalente à

l’équipement de 800 000 véhicules électriques, tout en contribuant à l’attractivité des territoires

grâce à la production d’une chaleur géothermale locale, compétitive et durable.

Je remercie l’ensemble des équipes d’Arverne ainsi que nos actionnaires pour leur engagement

et leur mobilisation exemplaires.