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Une ancienne ministre prend la direction des ressources humaines d'AXA
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 12:00
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AXA fait part de la nomination d'Astrid Panosyan-Bouvet, ancienne ministre du Travail et de l'Emploi sous les gouvernements Barnier et Bayrou, en tant que directrice des ressources humaines du groupe et membre du comité de direction, à compter de ce 1er septembre.

Dans ces fonctions, elle aura la responsabilité de l'ensemble des missions de ressources humaines pilotées par le groupe, notamment la gestion des talents, la rémunération, les relations sociales, les opérations RH, la culture et la diversité, la formation, ainsi que les ressources humaines du GIE AXA. Elle sera rattachée à la secrétaire générale adjointe Karima Silvent.

"Sa très riche expérience professionnelle, sa connaissance de notre secteur, ainsi que ses convictions fortes en matière de culture, de formation tout au long de la vie et de diversité seront des atouts formidables pour notre prochain plan", estime le directeur général de la compagnie d'assurance, Thomas Buberl.

Après un début de carrière au GIE AXA (1998-2001) comme chargée de mission en fusions-acquisitions, Astrid Panosyan-Bouvet a exercé des fonctions de direction chez Groupama (2002-2014), puis au sein du groupe Unibail-Rodamco-Westfield (2015-2022), en parallèle d'un mandat d'administratrice au sein du conseil de surveillance d'Air France-KLM.

Un temps conseillère au ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique (2014-2015), elle a été élue députée de Paris en 2022, avant d'être nommée ministre du Travail et de l'Emploi (2024-2025). Chargée d'une mission par le Premier ministre sur les questions d'attractivité économique, elle a quitté l'Assemblée nationale tout récemment.

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